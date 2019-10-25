Российские шахматисты обыграли австрийцев во втором туре командного чемпионата Европы

ТАСС, 25 октября. Мужская сборная России со счетом 3:1 победила команду Австрии в матче второго тура командного чемпионата Европы по шахматам, который проходит в Батуми.

Дмитрий Андрейкин сыграл вничью с Маркусом Раггером, Никита Витюгов переиграл Валентина Драгнева, Кирилл Алексеенко оказался сильнее Феликса Блобергера, а Даниил Дубов и Давит Шенгелия не смогли выявить победителя.

В женской части турнира россиянки победили вторую сборную Грузии со счетом 2,5:1,5. Александра Горячкина победила Нино Бациашвили, Екатерина Лагно и Нино Хомерики сыграли вничью, Валентина Гунина уступила Сопико Хухашвили, а Алина Кашлинская обыграла Софию Гветадзе.

Суммарный призовой фонд турнира для сборных составляет €36 тыс. Турнир проходит в один этап по швейцарской системе, контроль времени - 90 минут на 40 ходов + 30 минут на оставшуюся игру с добавлением 30 секунд на ход. Суммарно будет проведено девять туров, партии первых пяти пройдут с 24 по 28 октября, с шестого по девятый - с 30 октября по 2 ноября.