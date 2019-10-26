Два очка Михеева принесли "Торонто" победу над "Сан-Хосе" в матче НХЛ

ТАСС, 26 октября. "Торонто" обыграл "Сан-Хосе" со счетом 4:1 в домашней встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий хозяев Илья Михеев отметился голом и результативной передачей.

Михеев забросил шайбу в пустые ворота на 60-й минуте, сделав счет 3:1 в пользу своей команды. Также в составе победителей отличились Джейк Маззин (40-я минута), Морган Райлли (55) и Остон Мэттьюс (60). У проигравших шайбу забросил Кевин Лабанк (11). 25-летний Михеев отдал результативную передачу в эпизоде с голом Маззина.

На счету российского хоккеиста теперь 9 (4 шайбы + 5 передач) очков в регулярном чемпионате НХЛ. В мае текущего года Михеев подписал контракт новичка с "Торонто" сроком на один год. Россиянин не выходил на драфт НХЛ, он является воспитанником омского "Авангарда". В 2013 году нападающий стал чемпионом Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) в составе "Омских Ястребов" - фарм-клуба "Авангарда".

В другом матче дня "Колорадо" на выезде разгромил "Вегас" со счетом 6:1. Также "Аризона" в гостях была сильнее "Нью-Джерси" - 5:3.