Фигурист Лазукин идет шестым после короткой программы на этапе Гран-при в Канаде

ТАСС, 26 октября. Российский фигурист Андрей Лазукин занимает шестое место после короткой программы в одиночных соревнованиях у мужчин на турнире Skate Canada - втором в сезоне этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходят в канадском городе Келоуна.

Россиянин заработал 78,99 балла. Лидирует после короткой программы двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, набравший 109,60 балла, что всего на 0,93 балла меньше его мирового рекорда. Вторым идет американец Камден Пулкинен (89,05). Третье место занимает канадец Нам Нгуен (84,08).

Лазукин является воспитанником именитого тренера Алексея Мишина. Ранее на этапах Гран-при россиянин не поднимался выше шестого места. В 2019 году он поехал на командный чемпионат мира вместо Максима Ковтуна, испытывавшего проблемы со здоровьем, занял 10-е место в личном зачете и завоевал бронзу в команде по итогам первенства. В феврале 2019 года Лазукин впервые в карьере выиграл Кубок России.

В субботу дуэты продемонстрируют произвольный танец (21:09 мск), после них будут разыграны медали у девушек (23:00 мск). В воскресенье в 02:55 мск начнется произвольная программа у пар, а в 04:32 мск завершат этап Гран-при в Канаде мужчины.