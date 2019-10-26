Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Серия Гран-при по фигурному катанию

Фигурист Лазукин идет шестым после короткой программы на этапе Гран-при в Канаде

Россиянин набрал 78,99 балла
Андрей Лазукин AP Photo/Toru Hanai
Описание
Андрей Лазукин
© AP Photo/Toru Hanai

ТАСС, 26 октября. Российский фигурист Андрей Лазукин занимает шестое место после короткой программы в одиночных соревнованиях у мужчин на турнире Skate Canada - втором в сезоне этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходят в канадском городе Келоуна.

Россиянин заработал 78,99 балла. Лидирует после короткой программы двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, набравший 109,60 балла, что всего на 0,93 балла меньше его мирового рекорда. Вторым идет американец Камден Пулкинен (89,05). Третье место занимает канадец Нам Нгуен (84,08).

Лазукин является воспитанником именитого тренера Алексея Мишина. Ранее на этапах Гран-при россиянин не поднимался выше шестого места. В 2019 году он поехал на командный чемпионат мира вместо Максима Ковтуна, испытывавшего проблемы со здоровьем, занял 10-е место в личном зачете и завоевал бронзу в команде по итогам первенства. В феврале 2019 года Лазукин впервые в карьере выиграл Кубок России.

В субботу дуэты продемонстрируют произвольный танец (21:09 мск), после них будут разыграны медали у девушек (23:00 мск). В воскресенье в 02:55 мск начнется произвольная программа у пар, а в 04:32 мск завершат этап Гран-при в Канаде мужчины.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
ММА
Макгрегор: Овечкин является феноменальным спортсменом и настоящим русским мужиком
Боец UFC и хоккеист виделись во время чемпионата мира по футболу, который проходил в России летом 2018 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС