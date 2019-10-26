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НБА

Баскетболист "Далласа" Дончич оформил трипл-дабл в победном матче НБА против "Нью-Орлеана"

Встреча завершилась со счетом 123:116
Лука Дончич AP Photo/Gerald Herbert
Описание
Лука Дончич
© AP Photo/Gerald Herbert

ТАСС, 26 октября. "Даллас" на выезде победил "Нью-Орлеан" со счетом 123:116 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Защитник хозяев Лука Дончич оформил свой девятый трип-дабл в заокеанской карьере.

Дончич набрал 25 очков, сделал 10 подборов и 10 передач. В прошлом сезоне словенский защитник провел 72 матча, набирая в среднем 21,2 очка, 7,8 подбора и 6 передач. По итогам регулярного чемпионата он был признан лучшим новичком НБА.

Самым результативным в составе "Нью-Орлеана" стал форвард Брэндон Ингрэм. На его счету 25 очков, восемь подборов и три передачи.

В другом матче дня "Денвер" дома в овертайме победил "Финикс" со счетом 108:107. Трипл-дабл оформил центровой хозяев Никола Йокич - 23 очка, 14 подборов, 12 передач. Самым результативным игроком в составах обеих команд стал защитник "Денвера" Джамал Мюррей (27 очков). Больше всех у "Финикса" набрал форвард Келли Обри (23).

Результаты остальных матчей игрового дня: "Бостон" - "Торонто" - 112:106; "Шарлотт" - "Миннесота" - 99:121; "Бруклин" - "Нью-Йорк" - 113:109; "Мемфис" - "Чикаго" - 102:110; "Оклахома" - "Вашингтон" - 85:97; "Сакраменто" - "Портленд" - 112:122.

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