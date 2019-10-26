Нападающий "Вашингтона" Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 26 октября. Российский форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на субботу "Вашингтон" в гостях одержал победу по буллитам над "Ванкувером" (6:5 Б), при этом столичный клуб проигрывал по ходу встречи со счетом 1:5. Кузнецов забросил две шайбы.

Первой звездой дня стал шведский голкипер "Баффало" Линус Ульмарк, который отстоял "на ноль" в гостевом матче с "Детройтом" (2:0), отразив 41 бросок.

Третьей звездой дня стал канадский форвард "Колорадо" Натан Маккинон, на его счету две результативные передачи в домашнем матче с "Вегасом" (6:1).