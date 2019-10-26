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Футбол в России

Массовая драка произошла в матче молодежного первенства России по футболу в Грозном

По итогам потасовки с поля были удалены один игрок тульского "Арсенала" и два - грозненского "Ахмата"
Описание
© Елена Афонина/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 26 октября. /ТАСС/. Массовая драка с участием футболистов грозненского "Ахмата" и тульского "Арсенала" произошла в матче 14-го тура молодежного первенства России. Об этом сообщается на странице футбольного клуба "Арсенал" в Twitter.

Встреча, которая прошла в субботу в Грозном, завершилась со счетом 3:1 в пользу "Арсенала". На 39-й минуте матча после столкновения двух игроков началась массовая потасовка с участием футболистов обеих команд. Резервные игроки и тренеры команд выбежали на поле, чтобы разнять участников драки. Стычка продолжалась около пяти минут, после чего главный арбитр удалил двух игроков "Ахмата" и одного футболиста "Арсенала".

"Первый тайм завершился дракой между футболистами, и было сразу три удаления. У "Арсенала" поле покинул [Никита] Мельников, а у "Ахмата" - [Таймаз] Хизриев и [Мурсалин] Денилханов", - говорится в сообщении.

"Ахмат" занимает девятое место в турнирной таблице молодежного первенства России, набрав 19 очков после 14 матчей. "Арсенал" идет четвертым, имея в активе 25 очков после 14 встреч.

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