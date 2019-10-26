Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Еврокубки

Баскетболист ЦСКА Клайберн получил травму крестообразной связки колена в матче Евролиги

Баскетболист выбыл на длительный срок
Уилл Клайберн Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Уилл Клайберн
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 26 октября. Легкий форвард московского баскетбольного клуба ЦСКА Уилл Клайберн получил травму передней крестообразной связки правого коленного сустава в матче Евролиги против немецкой "Альбы". Об этом сообщила пресс-служба ЦСКА.

Встреча прошла в пятницу в Германии и завершилась победой ЦСКА со счетом 82:66.

"Обследование выявило повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава. Клайберну понадобятся операция и длительное восстановление, сроки которого будут уточняться промежуточными тестами", - говорится в сообщении клуба.

В текущем сезоне Евролиги Клайберн провел четыре игры, в которых в среднем набирал по 12,5 очка, делал 5,3 подбора и 0,8 передачи. В сезоне Единой лиги ВТБ он провел три встречи, набирая в среднем по 15,3 очка и делая 4,7 подбора и 1,0 передачи.

В турнирной таблице ЦСКА идет на первом месте, одержав четыре победы в четырех матчах. В следующей игре ЦСКА примет греческий "Олимпиакос" 30 октября.

Реклама на ТАСС
Футбол в России
Тедеско: Джикия точно сыграет в матче против "Локомотива"
Главный тренер красно-белых отметил игру центральных защитников Самуэля Жиго и Ильи Кутепова в прошлом матче
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС