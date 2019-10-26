Смирнов: фигуристка Трусова была безупречна в короткой программе на Гран-при в Канаде

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Трусова безупречно выступила в короткой программе на первом в карьере этапе серии Гран-при. Таким мнением с ТАСС поделился двукратный чемпион Европы в парном катании, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира Александр Смирнов.

15-летняя Трусова с 74,40 баллами за короткую программу занимает третье место на этапе в Канаде. Лидирует японка Рика Кихира, набравшая 81,35 балла, второй идет Ю Ён из Южной Кореи (78,22). Евгения Медведева набрала 62,89 балла и идет на шестой строчке, Серафима Саханович - на седьмой (62,63).

"Все чисто, все здорово, ошибок я вообще не увидел. Да, оценки придержали, но о судействе на первых двух этапах Гран-при в США и Канаде уже много сказано, - отметил Смирнов. - Если уж поставить перед собой задачу во что бы то ни стало докопаться до катания Саши, то, пожалуй, можно добавить эмоций на лице, но это более взрослые спортсмены делают", - отметил Смирнов.

"Александра и ее тренерский штаб все четко распланировали и следуют своему плану, совершенно чистая короткая программа со сложнейшим каскадом во второй половине, на произвольной она выйдет и покажет свои четверные и все будет хорошо. Не думаю, что она дрогнет. Очень приятно, что у нас такое поколение девчонок", - подчеркнул Смирнов.

В первый сезон своей международной карьеры (2017/18) Трусова не проиграла ни одного турнира, во втором уступила лишь в двух - в финале юниорского Гран-при (второе место, выиграла Алена Косторная) и на взрослом чемпионате России (второе место, победила Анна Щербакова). На счету спортсменки мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов как среди взрослых (163,78 и 238,69 балла соответственно), так и среди юниоров (150,40 и 225,52).

Трусова - первая в истории женского одиночного катания исполнительница четверного лутца и четверного тулупа, а также вторая фигуристка после японки Мики Андо, которой удалось безошибочно выполнить сальхов в четыре оборота.

Второй этап серии Гран-при завершится в ночь на воскресенье.