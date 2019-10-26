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ММА

Российский боец Павлович нокаутировал американца Грина на турнире UFC в Сингапуре

Поединок завершился победой россиянина на третьей минуте

ТАСС, 26 октября. Российский тяжеловес Сергей Павлович нокаутировал американца Мориса Грина на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Сингапуре.

Бой, состоявшийся в субботу, завершился победой россиянина на третьей минуте поединка.

Павлович доминировал с самого начала первого раунда, отправив своего оппонента на настил. Грин сумел подняться, но продолжил пропускать удары. После одной из очередных комбинаций Павлович добил оппонента.

"Рассчитывали бой на три раунда. Но я увидел, что соперник пропускает джеб. Я понял дистанцию и почувствовал, что могу атаковать и нокаутировать. Мы разбирали все с моим тренером", - сказал Павлович сразу после поединка.

В активе Павловича теперь 14 побед и одно поражение в смешанных единоборствах (ММА).

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