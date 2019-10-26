Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Футболист "Спартака" Зобнин вернулся к тренировкам в общей группе

Игрок получил травму в начале октября на тренировке

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Роман Зобнин приступил к тренировкам в общей группе. Об этом на пресс-конференции в преддверии матча с "Локомотивом" рассказал главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

Зобнин получил травму в начале октября на тренировке. Матч против "Локомотива" пройдет в воскресенье на "РЖД-Арене", начало - 16:30 мск.

"Зобнин вернулся к тренировкам в общей группе и готовится к матчу с "Локомотивом", - сказал Тедеско. - Рома - очень работоспособный футболист, но перед нами стоит тот факт, что его не было на протяжении немалого времени, он только недавно вернулся. После такой паузы нелегко сразу поймать ритм игры, тем более в матче с таким сложным соперником, но мы рассматриваем все варианты".

"Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 15 очков после 13 туров.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Тедеско: Джикия точно сыграет в матче против "Локомотива"
Главный тренер красно-белых отметил игру центральных защитников Самуэля Жиго и Ильи Кутепова в прошлом матче
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС