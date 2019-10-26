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ММА

СМИ: UFC и USADA не стали дисквалифицировать Диаса из-за положительной допинг-пробы

USADA в ходе расследования не обнаружило вины Диаса в попадании в организм одного из запрещенных веществ

ТАСС, 26 октября. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) и Антидопинговое агентство США (USADA) приняли решение не дисквалифицировать американского бойца смешанного стиля (ММА) Нейта Диаса за положительную допинг-пробу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал MMA Junkie.

Ранее Диас сообщил о положительной допинг-пробе и заявил, что не выступит 2 ноября на турнире UFC 244 в Нью-Йорке. По информации источника, USADA в ходе расследования не обнаружило вины Диаса в попадании в организм одного из запрещенных селективных модуляторов андрогенных рецепторов (SARM. Спортсмен избежал дисквалификации и выступит на турнире, где его соперником будет соотечественник Хорхе Масвидаль.

34-летний Диас одержал 20 побед в смешанных единоборствах и потерпел 11 поражений. На счету Масидаля 34 победы и 13 поражений.

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