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Футбол в России

Тренер "Спартака" Тедеско намерен активно работать с молодыми футболистами команды

По словам наставника, он доволен текущим составом красно-белых

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско намерен проводить серьезную работу с молодыми футболистами. Об этом он заявил на пресс-конференции накануне матча с "Локомотивом".

Тедеско был официально объявлен главным тренером "Спартака" 14 октября, матч 13-го тура чемпионата России против казанского "Рубина" (1:1) стал дебютным для 34-летнего немецкого специалиста во главе команды. Игра 14-го тура против "Локомотива" пройдет на "РЖД-Арене" в воскресенье, начало - 16:30 мск. За 2019 год к "Спартаку" присоединилось трое игроков "Спартака-2": защитник Илья Гапонов, полузащитники Наиль Умяров и Максим Глушенков.

"Да, это правда, я общался с Виктором Булатовым (главным тренером "Спартака"-2 - прим. ТАСС) на прошлой неделе, - сказал Тедеско. - Мы всегда на связи, у нас хорошие отношения. Я люблю работать с молодыми футболистами и способствовать их прогрессу, активно работать с ними, это должно быть целью каждого тренерского штаба. Это мое одно из любимых занятий - привлекать молодых футболистов [к работе с основной командой]".

"Я верю в то, что нужно обращать внимание на молодых футболистов. Булатов находится каждый день в команде, смотрит на игру каждого футболиста, видит, что они показывают ему на тренировке. Например, я могу ему позвонить, сказать, что нужен Максим Глушенков, Булатов скажет, что он не может и посоветует другого игрока. Это здорово, что молодые футболисты осознают, что за ними постоянно следит тренерский штаб основной команды, это их мотивирует", - добавил главный тренер "Спартака".

Также Тедеско еще раз подчеркнул, что он доволен текущим составом красно-белых. "Когда мне поступило предложение от "Спартака", я мог отказаться, сказать, что не вижу потенциал в этой команде, но я пришел, мне нравится эта команда. У нас огромный потенциал для роста, я уверен, что мы будем прогрессировать, реализовывать свой потенциал, я доверяю игрокам. Если когда-нибудь меня вызовет руководства клуба и скажет, что нет возможности приобрести новых футболистов, то я не расстроюсь, потому что для нас это не будет проблемой", - заключил специалист.

После 13 туров "Спартак" занимает 10-е место в таблице чемпионата России, набрав 15 очков.

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