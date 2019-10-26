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Футбол в Италии

"Ювентус" прервал семиматчевую победную серию в ничейной игре чемпионата Италии с "Лечче"

Встреча завершилась со счетом 1:1

ТАСС, 26 октября. "Ювентус" со счетом 1:1 сыграл вничью с "Лечче" в гостевом матче 9-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе хозяев гол с пенальти на 56-й минуте забил Марко Манкозу, у "Ювентуса" также с пенальти отличился Пауло Дибала (50).

"Ювентус" прервал серию из пяти побед в национальном первенстве, всего второй раз в сезоне клуб сыграл вничью в чемпионате, первый раз ничейный результат был зафиксирован 14 сентября в гостевом матче против "Фиорентины" (0:0). Туринский клуб не смог победить впервые за восемь встреч во всех турнирах, в Лиге чемпионов "Ювентус" обыграл немецкий "Байер" (3:0) и российский "Локомотив" (2:1), сыграв в стартовом матче главного европейского турнира вничью с испанским "Атлетико" (2:2). "Лечче" не может выиграть уже четвертый матч подряд, для клуба эта ничья стала третьей кряду. В последний раз подопечные Фабио Ливерани побеждали 25 сентября в гостевой встрече с клубом СПАЛ (3:1).

В турнирной таблице чемпионата Италии "Ювентус" занимает первое место, набрав 23 очка, "Лечче" идет на 16-й строчке, в активе команды восемь очков. В следующем туре "Ювентус" примет на своем поле "Дженоа" 30 октября, "Лечче" в этот же день сыграет в гостях с "Сампдорией".

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