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Футбол в России

"Ахмат" и "Арсенал" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1
Описание
© Елена Афонина/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 26 октября. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" сыграл вничью с тульским "Арсеналом" со счетом 1:1 в домашнем матче 14-го тура чемпионата России по футболу.

В составе хозяев гол на счету Андрея Семенова (20-я минута), у гостей отличился Эванс Кангва (77).

Для Семенова гол стал первым в сезоне. На 84-й минуте встречи полузащитник "Ахмата" Одисе Роши получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Лучшим игроком встречи признали полузащитника "Ахмата" Бернарда Беришу.

Тульский клуб не может одержать победу на протяжении семи матчей в чемпионате России, в последний раз команда выиграла 25 августа в домашней игре против "Оренбурга" (2:1), после чего "Арсенал" потерпел четыре поражения и трижды сыграл вничью.

В турнирной таблице чемпионата России "Ахмат" идет 14-м, набрав 13 очков, "Арсенал", имея в активе 16 очков, идет девятым. В следующем туре грозненский клуб в гостях сыграет со столичным "Динамо" 2 ноября, тульская команда 4 ноября в гостевом матче встретится с московским "Спартаком".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Локомотив1392222-1129
2Зенит1392227-729
3Краснодар1383226-1427
4Ростов1382324-2126
5ЦСКА1382320-1226
6Урал1453620-2718
7Крылья Советов1352618-1617
8Рубин144468-1616
9Арсенал1444616-2016
10Уфа1444612-1516
11Спартак1343613-1515
12Оренбург1342717-2014
13Сочи1334611-1613
14Ахмат143479-2013
15Динамо132569-1511
16Тамбов1432914-2111
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