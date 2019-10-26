"Ахмат" и "Арсенал" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ГРОЗНЫЙ, 26 октября. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" сыграл вничью с тульским "Арсеналом" со счетом 1:1 в домашнем матче 14-го тура чемпионата России по футболу.
В составе хозяев гол на счету Андрея Семенова (20-я минута), у гостей отличился Эванс Кангва (77).
Для Семенова гол стал первым в сезоне. На 84-й минуте встречи полузащитник "Ахмата" Одисе Роши получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Лучшим игроком встречи признали полузащитника "Ахмата" Бернарда Беришу.
Тульский клуб не может одержать победу на протяжении семи матчей в чемпионате России, в последний раз команда выиграла 25 августа в домашней игре против "Оренбурга" (2:1), после чего "Арсенал" потерпел четыре поражения и трижды сыграл вничью.
В турнирной таблице чемпионата России "Ахмат" идет 14-м, набрав 13 очков, "Арсенал", имея в активе 16 очков, идет девятым. В следующем туре грозненский клуб в гостях сыграет со столичным "Динамо" 2 ноября, тульская команда 4 ноября в гостевом матче встретится с московским "Спартаком".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Локомотив
|13
|9
|2
|2
|22-11
|29
|2
|Зенит
|13
|9
|2
|2
|27-7
|29
|3
|Краснодар
|13
|8
|3
|2
|26-14
|27
|4
|Ростов
|13
|8
|2
|3
|24-21
|26
|5
|ЦСКА
|13
|8
|2
|3
|20-12
|26
|6
|Урал
|14
|5
|3
|6
|20-27
|18
|7
|Крылья Советов
|13
|5
|2
|6
|18-16
|17
|8
|Рубин
|14
|4
|4
|6
|8-16
|16
|9
|Арсенал
|14
|4
|4
|6
|16-20
|16
|10
|Уфа
|14
|4
|4
|6
|12-15
|16
|11
|Спартак
|13
|4
|3
|6
|13-15
|15
|12
|Оренбург
|13
|4
|2
|7
|17-20
|14
|13
|Сочи
|13
|3
|4
|6
|11-16
|13
|14
|Ахмат
|14
|3
|4
|7
|9-20
|13
|15
|Динамо
|13
|2
|5
|6
|9-15
|11
|16
|Тамбов
|14
|3
|2
|9
|14-21
|11