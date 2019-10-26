"Ахмат" и "Арсенал" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ГРОЗНЫЙ, 26 октября. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" сыграл вничью с тульским "Арсеналом" со счетом 1:1 в домашнем матче 14-го тура чемпионата России по футболу.

В составе хозяев гол на счету Андрея Семенова (20-я минута), у гостей отличился Эванс Кангва (77).

Для Семенова гол стал первым в сезоне. На 84-й минуте встречи полузащитник "Ахмата" Одисе Роши получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Лучшим игроком встречи признали полузащитника "Ахмата" Бернарда Беришу.

Тульский клуб не может одержать победу на протяжении семи матчей в чемпионате России, в последний раз команда выиграла 25 августа в домашней игре против "Оренбурга" (2:1), после чего "Арсенал" потерпел четыре поражения и трижды сыграл вничью.

В турнирной таблице чемпионата России "Ахмат" идет 14-м, набрав 13 очков, "Арсенал", имея в активе 16 очков, идет девятым. В следующем туре грозненский клуб в гостях сыграет со столичным "Динамо" 2 ноября, тульская команда 4 ноября в гостевом матче встретится с московским "Спартаком".