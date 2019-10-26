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Летние неолимпийские виды спорта

Российские шахматисты обыграли венгров в третьем туре командного чемпионата Европы

В женской части турнира россиянки победили сборную Испании
Дмитрий Андрейкин EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE
Описание
Дмитрий Андрейкин
© EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE

ТАСС, 26 октября. Мужская сборная России со счетом 2,5:1,5 победила команду Венгрии в матче третьего тура командного чемпионата Европы по шахматам, который проходит в Батуми.

Дмитрий Андрейкин обыграл Бенджамина Гледуру, Никита Витюгов сыграл вничью с Виктором Эрдёшем, Кирилл Алексеенко сыграл вничью с Ференцем Беркешем, а Максим Матлаков и Петер Прохаска не сумели выявить победителя.

В женской части турнира россиянки победили сборную Испании со счетом 2,5:1,5. Александра Горячкина победила Сабрину Вегу Гутьеррес, Ольга Гиря переиграла Ану Матнадзе, Екатерина Лагно сыграла вничью с Мартой Гарсией Мартин, а Алина Кашлинская проиграла Монике Кальсетте Руиз.

Суммарный призовой фонд турнира для сборных составляет €36 тыс. Турнир проходит в один этап по швейцарской системе, контроль времени - 90 минут на 40 ходов + 30 минут на оставшуюся игру с добавлением 30 секунд на ход. Суммарно будет проведено девять туров, партии первых пяти пройдут с 24 по 28 октября, с шестого по девятый - с 30 октября по 2 ноября.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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