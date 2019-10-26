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КХЛ

СКА обновил клубный рекорд по количеству поражений подряд в КХЛ

В субботу петербургский клуб в овертайме уступил "Локомотиву", потерпев пятое поражение подряд
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 26 октября. Ярославский "Локомотив" обыграл санкт-петербургский СКА в овертайме со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Локомотива" шайбы забросили Якуб Накладал (9-я минута), Роман Савченко (32), Артем Ильенко (47) и Павел Кудрявцев (62). У гостей отличились Александр Барабанов (4, 11) и Артем Зуб (54).

СКА потерпел пятое поражение подряд, установив клубный антирекорд. В сезоне-2016/17 СКА проиграл четыре матча кряду, команду возглавлял Олег Знарок. "Локомотив" впервые с октября 2017 года в домашнем матче обыграл СКА.

СКА идет на четвертом месте в Западной конференции, набрав 26 очков после 23 матчей. "Локомотив" занимает восьмое место, имея в активе 20 очков после 21 игры. В следующей встрече СКА сыграет на выезде с череповецкой "Северсталью" 28 октября. "Локомотив" в гостях встретится с нижегородским "Торпедо" днем позднее.

В других матчах игрового дня владивостокский "Амур" впервые с января 2010 года в гостях обыграл челябинский "Трактор" (2:1). Хельсинкский "Йокерит" в овертайме на выезде победил "Северсталь" (2:1). Казанский "Ак Барс" на домашнем льду оказался сильнее "Барыса" (Нур-Султан) - 3:2.

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА21151101372-2935
2Динамо Мск22111021759-5027
3Витязь21101312451-3731
4СКА2392022854-4926
5Торпедо23741101062-6125
6Йокерит2072103656-5325
7Спартак2271213854-5724
8Локомотив21721001151-5720
9Северсталь22413031147-6019
10Сочи22510141143-5917
11Динамо Р21530001335-7016
12Динамо Мн20420311048-6016
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс21151010470-3933
2Авангард21111112556-4429
3Барыс21111103545-3630
4Салават Юлаев21101130647-4227
5Сибирь19110022442-3526
6Адмирал2173210844-4725
7Нефтехимик23622121047-5223
8Металлург Мг2271131949-5222
9Автомобилист2163102948-5522
10Амур22801031035-4321
11Трактор25720111439-5920
12Куньлунь21612021045-5320
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