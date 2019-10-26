СКА обновил клубный рекорд по количеству поражений подряд в КХЛ

ТАСС, 26 октября. Ярославский "Локомотив" обыграл санкт-петербургский СКА в овертайме со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Локомотива" шайбы забросили Якуб Накладал (9-я минута), Роман Савченко (32), Артем Ильенко (47) и Павел Кудрявцев (62). У гостей отличились Александр Барабанов (4, 11) и Артем Зуб (54).

СКА потерпел пятое поражение подряд, установив клубный антирекорд. В сезоне-2016/17 СКА проиграл четыре матча кряду, команду возглавлял Олег Знарок. "Локомотив" впервые с октября 2017 года в домашнем матче обыграл СКА.

СКА идет на четвертом месте в Западной конференции, набрав 26 очков после 23 матчей. "Локомотив" занимает восьмое место, имея в активе 20 очков после 21 игры. В следующей встрече СКА сыграет на выезде с череповецкой "Северсталью" 28 октября. "Локомотив" в гостях встретится с нижегородским "Торпедо" днем позднее.

В других матчах игрового дня владивостокский "Амур" впервые с января 2010 года в гостях обыграл челябинский "Трактор" (2:1). Хельсинкский "Йокерит" в овертайме на выезде победил "Северсталь" (2:1). Казанский "Ак Барс" на домашнем льду оказался сильнее "Барыса" (Нур-Султан) - 3:2.