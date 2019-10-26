СКА обновил клубный рекорд по количеству поражений подряд в КХЛ

ТАСС, 26 октября. Ярославский "Локомотив" обыграл санкт-петербургский СКА в овертайме со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе "Локомотива" шайбы забросили Якуб Накладал (9-я минута), Роман Савченко (32), Артем Ильенко (47) и Павел Кудрявцев (62). У гостей отличились Александр Барабанов (4, 11) и Артем Зуб (54).
СКА потерпел пятое поражение подряд, установив клубный антирекорд. В сезоне-2016/17 СКА проиграл четыре матча кряду, команду возглавлял Олег Знарок. "Локомотив" впервые с октября 2017 года в домашнем матче обыграл СКА.
СКА идет на четвертом месте в Западной конференции, набрав 26 очков после 23 матчей. "Локомотив" занимает восьмое место, имея в активе 20 очков после 21 игры. В следующей встрече СКА сыграет на выезде с череповецкой "Северсталью" 28 октября. "Локомотив" в гостях встретится с нижегородским "Торпедо" днем позднее.
В других матчах игрового дня владивостокский "Амур" впервые с января 2010 года в гостях обыграл челябинский "Трактор" (2:1). Хельсинкский "Йокерит" в овертайме на выезде победил "Северсталь" (2:1). Казанский "Ак Барс" на домашнем льду оказался сильнее "Барыса" (Нур-Султан) - 3:2.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|21
|15
|1
|1
|0
|1
|3
|72-29
|35
|2
|Динамо Мск
|22
|11
|1
|0
|2
|1
|7
|59-50
|27
|3
|Витязь
|21
|10
|1
|3
|1
|2
|4
|51-37
|31
|4
|СКА
|23
|9
|2
|0
|2
|2
|8
|54-49
|26
|5
|Торпедо
|23
|7
|4
|1
|1
|0
|10
|62-61
|25
|6
|Йокерит
|20
|7
|2
|1
|0
|3
|6
|56-53
|25
|7
|Спартак
|22
|7
|1
|2
|1
|3
|8
|54-57
|24
|8
|Локомотив
|21
|7
|2
|1
|0
|0
|11
|51-57
|20
|9
|Северсталь
|22
|4
|1
|3
|0
|3
|11
|47-60
|19
|10
|Сочи
|22
|5
|1
|0
|1
|4
|11
|43-59
|17
|11
|Динамо Р
|21
|5
|3
|0
|0
|0
|13
|35-70
|16
|12
|Динамо Мн
|20
|4
|2
|0
|3
|1
|10
|48-60
|16
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|21
|15
|1
|0
|1
|0
|4
|70-39
|33
|2
|Авангард
|21
|11
|1
|1
|1
|2
|5
|56-44
|29
|3
|Барыс
|21
|11
|1
|1
|0
|3
|5
|45-36
|30
|4
|Салават Юлаев
|21
|10
|1
|1
|3
|0
|6
|47-42
|27
|5
|Сибирь
|19
|11
|0
|0
|2
|2
|4
|42-35
|26
|6
|Адмирал
|21
|7
|3
|2
|1
|0
|8
|44-47
|25
|7
|Нефтехимик
|23
|6
|2
|2
|1
|2
|10
|47-52
|23
|8
|Металлург Мг
|22
|7
|1
|1
|3
|1
|9
|49-52
|22
|9
|Автомобилист
|21
|6
|3
|1
|0
|2
|9
|48-55
|22
|10
|Амур
|22
|8
|0
|1
|0
|3
|10
|35-43
|21
|11
|Трактор
|25
|7
|2
|0
|1
|1
|14
|39-59
|20
|12
|Куньлунь
|21
|6
|1
|2
|0
|2
|10
|45-53
|20