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НХЛ

Дубль Свечникова помог "Каролине" обыграть "Чикаго" в матче НХЛ

19-летний российский форвард забросил первую шайбу в большинстве в карьере
Описание
© AP Photo/Karl B DeBlaker

ТАСС, 26 октября. "Каролина" со счетом 4:0 обыграла "Чикаго" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Дублем отметился россиянин Андрей Свечников (5-я и 59-я минуты), также отличились Нино Нидеррайтер (40) и Джордан Стаал (44).

Свечников забросил первую шайбу в большинстве в карьере. Всего на счету 19-летнего россиянина 10 очков (3 гола + 7 передач) в 11 матчах в текущем сезоне. Чешский голкипер Петр Мразек отразил все 32 броска по своим воротам, записав в актив второй шатаут в сезоне.

"Чикаго" потерпел четвертое поражение кряду и идет на 14-й строчке в таблице Западной конференции, имея в активе 6 очков в девяти играх. В турнирной таблице Восточной конференции "Каролина" поднялась на третье место, набрав в 11 матчах 15 очков. В следующем матче "Каролина" примет "Калгари" 30 октября, "Чикаго" 28 октября сыграет дома с "Лос-Анджелесом".

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