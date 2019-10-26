Дубль Свечникова помог "Каролине" обыграть "Чикаго" в матче НХЛ

ТАСС, 26 октября. "Каролина" со счетом 4:0 обыграла "Чикаго" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Дублем отметился россиянин Андрей Свечников (5-я и 59-я минуты), также отличились Нино Нидеррайтер (40) и Джордан Стаал (44).

andrei svechnikov scores five seconds into the powerplay and it's 1-0 canes pic.twitter.com/39TOkOw979 — one (1) cheshire cat (@dylanfremlin) October 26, 2019

Свечников забросил первую шайбу в большинстве в карьере. Всего на счету 19-летнего россиянина 10 очков (3 гола + 7 передач) в 11 матчах в текущем сезоне. Чешский голкипер Петр Мразек отразил все 32 броска по своим воротам, записав в актив второй шатаут в сезоне.

Noted pinball master Andrei Svechnikov scores his second goal of the game. Hurricanes beat the Blackhawks 4-0. pic.twitter.com/MaboNFXOY7 — Brett Finger (@brett_finger) October 26, 2019