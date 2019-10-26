Попова и Мозгов заняли восьмое место в танцах на льду на этапе Гран-при в Канаде

ТАСС, 26 октября. Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов заняли восьмое место в соревнованиях танцевальных дуэтов на турнире Skate Canada - втором в сезоне этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходят в канадской Келоуне.

Россияне получили итоговые 173,54 балла. Первое место занял канадский дуэт Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (209,01), вторыми стали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (206,31), третье место заняли британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (195,35).

Россияне Софья Евдокимова и Егор Базин заняли девятое место (167,39).

В прошлом сезоне Попова и Мозгов выступали на этапах Гран-при в Финляндии (седьмое место) и Франции (восьмое) и не смогли пробиться в финал серии. Хаббелл и Донохью одержали победу на первом этапе Гран-при и первыми среди танцевальных дуэтов обеспечили себе участие в финале серии.

Позднее произвольную программу представят женщины, мужчины и спортивные пары.