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Серия Гран-при по фигурному катанию

Попова и Мозгов заняли восьмое место в танцах на льду на этапе Гран-при в Канаде

Первое место заняли канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье
Бетина Попова и Сергей Мозгов EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO
Описание
Бетина Попова и Сергей Мозгов
© EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO

ТАСС, 26 октября. Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов заняли восьмое место в соревнованиях танцевальных дуэтов на турнире Skate Canada - втором в сезоне этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходят в канадской Келоуне.

Россияне получили итоговые 173,54 балла. Первое место занял канадский дуэт Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (209,01), вторыми стали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (206,31), третье место заняли британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (195,35).

Россияне Софья Евдокимова и Егор Базин заняли девятое место (167,39).

В прошлом сезоне Попова и Мозгов выступали на этапах Гран-при в Финляндии (седьмое место) и Франции (восьмое) и не смогли пробиться в финал серии. Хаббелл и Донохью одержали победу на первом этапе Гран-при и первыми среди танцевальных дуэтов обеспечили себе участие в финале серии.

Позднее произвольную программу представят женщины, мужчины и спортивные пары.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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