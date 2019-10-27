"Виннипег" обыграл "Калгари" в матче НХЛ на открытом воздухе

ТАСС, 27 октября. "Виннипег" победил "Калгари" со счетом 2:1 в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), встреча прошла на футбольной арене Mosaic Stadium в канадской Реджайне (провинция Саскачеван).

Игру на открытом воздухе посетили 33 518 человек, во время игры температура воздуха опускалась до шести градусов ниже нуля. В составе "Калгари" шайбу забросил Элиас Линдхольм на 35-й минуте. У "Виннипега" отличились Джош Моррисси (56) и Брайн Литтл (63).

Российский защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов сыграл в матче 22 минуты 8 секунд, совершил пять силовых приемов и дважды заблокировал броски соперника.

"Виннипег" занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков в 12 матчах. "Калгари" идет на шестом месте, имея в активе 14 очков после 13 игр. В следующем матче "Виннипег" в гостях встретится с "Анахаймом", а "Калгари" на выезде сыграет против "Каролины". Обе встречи пройдут в ночь на 30 октября.

В другом матче игрового дня "Миннесота" на своей площадке победила "Лос-Анджелес" со счетом 5:1. Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук отметился голевой передачей, сыграв в матче 16 минут 8 секунд, также на его счету три броска по воротам соперника. В 11 матчах текущего чемпионата Ковальчук набрал 8 очков (3 шайбы + 5 голевых передач).

Остальные результаты матчей:

"Даллас" - "Питтсбург" - 0:3;

"Монреаль" - "Торонто" - 5:2;

"Колорадо" - "Анахайм" - 2:5.