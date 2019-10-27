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Серия Гран-при по фигурному катанию

Фигуристы Бойкова и Козловский назвали отличным свое выступление на Гран-при в Канаде

Россияне одержали победу в соревнованиях спортивных пар, набрав 216,71 балла

ТАСС, 27 октября. Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский считают, что они отлично выступили в соревнованиях спортивных пар на турнире Skate Canada - втором в сезоне этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Комментарий спортсменов приводит пресс-служба организации.

Бойкова и Козловский выиграли турнир, набрав 216,71 балла, что стало лучшим результатом пары в карьере. Вторыми стали канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (208,49).

"Мы хорошо себя чувствуем, хорошо выполнили свою работу, надеемся в следующий раз показать результат еще лучше", - сказала Бойкова. "Это было отличное выступление, отличный день для нас. Мы оставили все наши эмоции там, на арене", - добавил Козловский.

Бронзовые медали завоевали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (202,29). "Сегодня было не самое лучшее выступление нашей пары, но это хороший урок для нас в начале сезона. Мы просто будем продолжать работать и совершенствоваться", - заявил Морозов.

Бойкова и Козловский являются бронзовыми призерами чемпионатов Европы и России 2019 года. В 2017 году они стали вторыми на юниорском чемпионате мира, а годом ранее были третьими в финале серии Гран-при среди юниоров.

Следующий этап серии Гран-при пройдет с 1 по 3 ноября в Гренобле (Франция).

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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