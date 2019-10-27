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ММА

Американский боец Bellator Сурин напал на судью после поединка

На турнире Bellator 232 Сурин уступил соотечественнику Девину Пауэллу удушающим приемом

ТАСС, 27 октября. Американский боец смешанного стиля (ММА) Маркус Сурин напал на рефери после поединка на турнире Bellator 232, который прошел в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу турнира.

Соперник Сурина, 31-летний американец Девин Пауэлл, во втором раунде провел удушающий прием. Рефери поединка принял решение остановить поединок, присудив победу Пауэллу. После этого 38-летний Сурин схватил судью за ногу и на отпускал на протяжении нескольких секунд.

В активе Сурина шесть побед и два поражения в ММА. Пауэлл одержал 10 и побед и потерпел четыре поражения.

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