Американский боец Bellator Сурин напал на судью после поединка

ТАСС, 27 октября. Американский боец смешанного стиля (ММА) Маркус Сурин напал на рефери после поединка на турнире Bellator 232, который прошел в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу турнира.

Соперник Сурина, 31-летний американец Девин Пауэлл, во втором раунде провел удушающий прием. Рефери поединка принял решение остановить поединок, присудив победу Пауэллу. После этого 38-летний Сурин схватил судью за ногу и на отпускал на протяжении нескольких секунд.