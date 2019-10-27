Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Итоговый турнир WTA

Осака обыграла Квитову в первом матче Итогового турнира WTA

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4 в пользу японской спортсменки
Наоми Осака AP Photo/Ng Han Guan
Описание
Наоми Осака
© AP Photo/Ng Han Guan

ТАСС, 27 октября. Японка Наоми Осака (3-й номер посева) обыграла представительницу Чехии Петру Квитову (6) в первом матче Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в китайском Шэньчжэне.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4 в пользу 22-летней японки.

Обе спортсменки выступают в красной группе вместе со швейцаркой Белиндой Бенчич (7) и австралийкой Эшли Барти (1), которые свой матч проведут позднее в воскресенье. В пурпурной группе выступят чешка Каролина Плишкова (2), канадка Бьянка Андрееску (4), румынка Симона Халеп (5) и украинка Элина Свитолина (8).

В предварительном раунде восемь участниц поделены на две группы по четыре человека в каждой, в которых по круговой системе будут определены по две полуфиналистки. Затем победительницы полуфиналов выявят обладательницу трофея.

Итоговый турнир проводится с 1972 года, наибольшее количество побед на счету американки Мартины Навратиловой (8). Единственной россиянкой, выигравшей турнир, стала Мария Шарапова (2004). Самыми успешными среди нынешних участниц являются Свитолина (2018) и Квитова (2011), по разу выигрывавшие Итоговый турнир. Соревнования завершатся 3 ноября, призовой фонд турнира составляет $14 млн.

Теги
Итоговый турнир WTA
Реклама на ТАСС
Серия Гран-при по фигурному катанию
Время рекордов. Трусова не оставила шансов соперницам на первом взрослом этапе Гран-при
На турнире в Канаде россиянка установила два мировых рекорда
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС