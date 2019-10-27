Осака обыграла Квитову в первом матче Итогового турнира WTA

ТАСС, 27 октября. Японка Наоми Осака (3-й номер посева) обыграла представительницу Чехии Петру Квитову (6) в первом матче Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в китайском Шэньчжэне.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4 в пользу 22-летней японки.

Обе спортсменки выступают в красной группе вместе со швейцаркой Белиндой Бенчич (7) и австралийкой Эшли Барти (1), которые свой матч проведут позднее в воскресенье. В пурпурной группе выступят чешка Каролина Плишкова (2), канадка Бьянка Андрееску (4), румынка Симона Халеп (5) и украинка Элина Свитолина (8).

В предварительном раунде восемь участниц поделены на две группы по четыре человека в каждой, в которых по круговой системе будут определены по две полуфиналистки. Затем победительницы полуфиналов выявят обладательницу трофея.

Итоговый турнир проводится с 1972 года, наибольшее количество побед на счету американки Мартины Навратиловой (8). Единственной россиянкой, выигравшей турнир, стала Мария Шарапова (2004). Самыми успешными среди нынешних участниц являются Свитолина (2018) и Квитова (2011), по разу выигрывавшие Итоговый турнир. Соревнования завершатся 3 ноября, призовой фонд турнира составляет $14 млн.