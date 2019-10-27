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Футбол в России

"Зенит" обыграл "Крылья Советов" и одержал третью победу подряд в чемпионате России

Встреча завершилась со счетом 2:0
Футболисты "Зенита" Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Футболисты "Зенита"
© Александр Демьянчук/ТАСС

САМАРА, 27 октября. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 2:0 в гостевом матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Самара-Арена" в присутствии 32560 зрителей.

Голы забили Юрий Жирков (28-я минута) и Артем Дзюба (90+3), который вышел на поле на 64-й минуте. Жирков был признан лучшим игроком встречи.

Перед матчем символические удары по мячу нанесли вратари-ветераны самарской команды Геннадий Агуреев и Юрий Котляров, игравшие в одно время с советским голкипером Львом Яшином, которому 22 октября исполнилось бы 90 лет. Все матчи 13-го и 14-го туров чемпионата России посвящены памяти обладателя "Золотого мяча" 1963 года.

Игру пропускали защитник самарцев Александр Анюков и главный тренер команды Миодраг Божович, которые по итогам матча прошлого тура с "Оренбургом" (1:0)получили дисквалификации на два и пять (два - условно) матчей соответственно. Команды встретились в 48-й раз в истории, на счету "Зенита" 26 побед, 12 раз выиграли "Крылья Советов", вничью завершились 10 матчей.

"Зенит" одержал третью победу подряд в РПЛ и прервал трехматчевую победную серию "Крыльев Советов". В турнирной таблице "Зенит" идет на первом месте, имея в активе 32 очка после 14 встреч. "Крылья Советов" занимают седьмое место с 17 очками в активе.

В следующем туре "Зенит" дома сыграет с московским ЦСКА 2 ноября. "Крылья Советов" 4 ноября примут казанский "Рубин".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит14102229-732
2Локомотив1392222-1129
3Ростов1492326-2129
4Краснодар1383226-1427
5ЦСКА1382320-1226
6Урал1453620-2718
7Крылья Советов1452718-1817
8Рубин144468-1616
9Арсенал1444616-2016
10Уфа1444612-1516
11Спартак1343613-1515
12Оренбург1342717-2014
13Сочи1434711-1813
14Ахмат143479-2013
15Динамо132569-1511
16Тамбов1432914-2111

 

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Российский футбол
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