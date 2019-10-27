"Зенит" обыграл "Крылья Советов" и одержал третью победу подряд в чемпионате России

САМАРА, 27 октября. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 2:0 в гостевом матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Самара-Арена" в присутствии 32560 зрителей.
Голы забили Юрий Жирков (28-я минута) и Артем Дзюба (90+3), который вышел на поле на 64-й минуте. Жирков был признан лучшим игроком встречи.
Перед матчем символические удары по мячу нанесли вратари-ветераны самарской команды Геннадий Агуреев и Юрий Котляров, игравшие в одно время с советским голкипером Львом Яшином, которому 22 октября исполнилось бы 90 лет. Все матчи 13-го и 14-го туров чемпионата России посвящены памяти обладателя "Золотого мяча" 1963 года.
Игру пропускали защитник самарцев Александр Анюков и главный тренер команды Миодраг Божович, которые по итогам матча прошлого тура с "Оренбургом" (1:0)получили дисквалификации на два и пять (два - условно) матчей соответственно. Команды встретились в 48-й раз в истории, на счету "Зенита" 26 побед, 12 раз выиграли "Крылья Советов", вничью завершились 10 матчей.
"Зенит" одержал третью победу подряд в РПЛ и прервал трехматчевую победную серию "Крыльев Советов". В турнирной таблице "Зенит" идет на первом месте, имея в активе 32 очка после 14 встреч. "Крылья Советов" занимают седьмое место с 17 очками в активе.
В следующем туре "Зенит" дома сыграет с московским ЦСКА 2 ноября. "Крылья Советов" 4 ноября примут казанский "Рубин".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|14
|10
|2
|2
|29-7
|32
|2
|Локомотив
|13
|9
|2
|2
|22-11
|29
|3
|Ростов
|14
|9
|2
|3
|26-21
|29
|4
|Краснодар
|13
|8
|3
|2
|26-14
|27
|5
|ЦСКА
|13
|8
|2
|3
|20-12
|26
|6
|Урал
|14
|5
|3
|6
|20-27
|18
|7
|Крылья Советов
|14
|5
|2
|7
|18-18
|17
|8
|Рубин
|14
|4
|4
|6
|8-16
|16
|9
|Арсенал
|14
|4
|4
|6
|16-20
|16
|10
|Уфа
|14
|4
|4
|6
|12-15
|16
|11
|Спартак
|13
|4
|3
|6
|13-15
|15
|12
|Оренбург
|13
|4
|2
|7
|17-20
|14
|13
|Сочи
|14
|3
|4
|7
|11-18
|13
|14
|Ахмат
|14
|3
|4
|7
|9-20
|13
|15
|Динамо
|13
|2
|5
|6
|9-15
|11
|16
|Тамбов
|14
|3
|2
|9
|14-21
|11