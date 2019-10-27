"Локомотив-Кубань" обыграл "Зенит" в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ

ТАСС, 27 октября. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" со счетом 86:80 обыграл петербургский "Зенит" в гостевом матче Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком матча стал форвард краснодарского клуба Джонни О'Брайант, который набрал 18 очков. В составе "Зенита" больше всех очков набрал форвард Уилл Томас (17).

"Зенит" потерпел третье подряд поражение, в последний раз команда побеждала 7 октября в гостевом матче против ЦСКА (82:79).

В турнирной таблице краснодарская команда идет на втором месте, одержав в четырех матчах три победы, "Зенит" расположился на восьмой строчке, в пяти играх клуб одержал две победы. В следующем матче "Локомотив-Кубань" сыграет в гостях с ЦСКА 10 ноября, "Зенит" 4 ноября в гостевом матче встретиться с "Астаной" из Нур-Султана.