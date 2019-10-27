Рой Джонс отобрал в Иркутске 10 молодых боксеров для своего проекта

ИРКУТСК, 27 октября. /ТАСС/. Бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс - младший отобрал для своего проекта "Путь к абсолютной победе" 10 молодых спортсменов в Иркутске, сообщили ТАСС в воскресенье в Фонде развития регионов России "+7".

Проект "Путь к абсолютной победе" стартовал 15 сентября в Красноярском крае и Иркутской области. Для участия в конкурсе боксеры от 10 до 17 лет в течение месяца присылали видеоролики, где демонстрировали свой опыт и навыки. Из нескольких сотен заявок были выбраны 100 молодых спортсменов, которые приняли участие в финальном отборе.

"Он отобрал 10 человек их 8 муниципальных образований [Иркутской области]", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что для спортсменов проект - это возможность повысить свой профессиональный уровень, получить международную практику боев на сборах. Те, кто хорошо себя проявит на сборах, смогут участвовать в международных соревнованиях.

Всего в соревнованиях принимали участие 112 спортсменов. Победителям вручат денежные призы, боксерские перчатки и путевки на сборы, которые пройдут в 2020 году в Москве.

Рою Джонсу 50 лет, он завершил карьеру в 2018 году. На счету американца, имеющего российское гражданство, 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений на профессиональном ринге. Фонд развития регионов России "+7", базирующийся в Иркутске, занимается социальными проектами в сфере образования, спорта, волонтерства и сохранения окружающей среды.