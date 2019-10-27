Объявлен состав сборной России по ВМХ-фристайлу на чемпионат мира

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Стал известен состав сборной России по ВМХ-фристайлу на заключительный этап Кубка мира и чемпионат мира в Китае. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Павел Костюков.

Чемпионат мира пройдет с 7 по 10 ноября в китайском Чэнду. Финальный этап Кубка мира пройдет там же с 31 октября по 3 ноября.

"В составе команды в олимпийской дисциплине "парк" выступят Константин Андреев, Ирек Ризаев, Александр Никулин, Никита Фоминов и Никита Исаков. Запасным является Роман Хайрутдинов", - сказал Костюков.

"В составе женской команды выступят Елизавета Посадских, Екатерина Круглова, Елена Малышева и Арина Азарова. Чемпионат мира - это заключительный этап перед Олимпийскими играми, и основная задача на нем - получить на Игры-2020 путевки. Набранные очки по итогам этого турнира пойдут в национальный и индивидуальный рейтинг, по их результатам будет виден расклад при отборе на Олимпиаду", - добавил он.

Мужская сборная России занимает третье место в олимпийском квалификационном рейтинге с 6900 очками, первое и второе места занимают команды США (9150) и Австралии (7900). У женщин сборная России занимает четвертую позицию с 4920 очками, лидируют команды США (11320), Германии (8100) и Великобритании (5390).