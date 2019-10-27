"Торпедо" сыграло вничью с "Балтикой" в матче Олимп-ФНЛ

ТАСС, 27 октября. Московское "Торпедо" на выезде сыграло вничью с калининградской "Балтикой" со счетом 1:1 в матче 20-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

У "Торпедо" отличился Сергей Божин (52-я минута), в составе "Балтики" мяч забил Михаил Маркин (57, с пенальти). На 85-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник "Балтики" Алихан Шаваев.

В 20-м туре Олимп-ФНЛ была одержана всего одна домашняя победа - в первом матче тура "СКА-Хабаровск" переиграл "Спартак-2" (Москва) со счетом 3:0.

"Торпедо" продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 47 очков в 20 матчах. На втором месте идут "Химки" (43), третью строчку занимает волгоградский "Ротор" (41), четвертую - московское "Чертаново" (38). "Балтика" занимает пятое место (33), "Спартак-2" располагается на 15-м месте (20).

"Балтика" и "Торпедо" встретятся в 1/8 финала Олимп - Кубка России, матч пройдет в Москве 31 октября, начало встречи в 19:30 мск. В 21-м туре "Торпедо" примет "СКА-Хабаровск", матч запланирован на 3 ноября.

"Балтика" на выезде сыграет с "Чайкой" (Ростовская область) в тот же день.

Результаты других матчей тура: