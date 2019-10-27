Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние неолимпийские виды спорта

Российские шахматистки одержали четвертую победу подряд на командном чемпионате Европы

Отечественные спортсменки победили команду Грузии со счетом 2,5:1,5

ТАСС, 27 октября. Женская сборная России со счетом 2,5:1,5 победила команду Грузии в матче четвертого тура командного чемпионата Европы по шахматам, который проходит в грузинском Батуми.

Александра Горячкина черными фигурами сыграла вничью с Наной Дзагнидзе, Ольга Гиря черными разошлась миром с Белой Хотенашвили, Екатерина Лагно белыми сыграла вничью с Лелой Джавахишвили, а Валентина Гунина белыми оказалась сильнее Мери Арабидзе.

В мужской части соревнований россияне победили команду Турции со счетом 3,5:0,5. Дмитрий Андрейкин черными обыграл Мустафу Йылмаза, Никита Витюгов белыми оказался сильнее Эмре Джана, Даниил Дубов белыми победил Мухаммеда Батухана Дастана, а Максим Матлаков (черные) и Вахап Шанал не сумели выявить победителя.

Суммарный призовой фонд турнира для сборных составляет €36 тыс. Турнир проходит в один этап по швейцарской системе, контроль времени - 90 минут на 40 ходов + 30 минут на оставшуюся игру с добавлением 30 секунд на ход. Суммарно будет проведено девять туров, партии первых пяти пройдут с 24 по 28 октября, с шестого по девятый - с 30 октября по 2 ноября. Команда-победитель будет определяться исходя из количества очков, заработанных шахматистами в очных партиях.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Новиков: футболисты "Динамо" заслужили победный результат в матче с ЦСКА
Бело-голубые обыграли армейцев со счетом 1:0
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС