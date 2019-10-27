Российские шахматистки одержали четвертую победу подряд на командном чемпионате Европы

ТАСС, 27 октября. Женская сборная России со счетом 2,5:1,5 победила команду Грузии в матче четвертого тура командного чемпионата Европы по шахматам, который проходит в грузинском Батуми.

Александра Горячкина черными фигурами сыграла вничью с Наной Дзагнидзе, Ольга Гиря черными разошлась миром с Белой Хотенашвили, Екатерина Лагно белыми сыграла вничью с Лелой Джавахишвили, а Валентина Гунина белыми оказалась сильнее Мери Арабидзе.

В мужской части соревнований россияне победили команду Турции со счетом 3,5:0,5. Дмитрий Андрейкин черными обыграл Мустафу Йылмаза, Никита Витюгов белыми оказался сильнее Эмре Джана, Даниил Дубов белыми победил Мухаммеда Батухана Дастана, а Максим Матлаков (черные) и Вахап Шанал не сумели выявить победителя.

Суммарный призовой фонд турнира для сборных составляет €36 тыс. Турнир проходит в один этап по швейцарской системе, контроль времени - 90 минут на 40 ходов + 30 минут на оставшуюся игру с добавлением 30 секунд на ход. Суммарно будет проведено девять туров, партии первых пяти пройдут с 24 по 28 октября, с шестого по девятый - с 30 октября по 2 ноября. Команда-победитель будет определяться исходя из количества очков, заработанных шахматистами в очных партиях.