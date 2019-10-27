Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

"Спартак" одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв рижское "Динамо"

Встреча завершилась со счетом 3:2
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 3:2 обыграл рижское "Динамо" в домашнем матче регулярого чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч, который прошел на МСК "ЦСКА-Арена", посетил 9181 человек.

В составе победителей заброшенными шайбами в матче отметились Александр Хохлачев (3-я минута), Илья Зубов (17) и Ансель Галимов (22), у гостей отличились Виталий Павлов (53) и Робертс Липсбергс (54).

"Спартак" одержал четвертую победу в лиге подряд, "Динамо" в последних пяти играх одержало три победы и потерпело два поражения. В этом сезоне команды встретились трижды, "Спартак" победил во второй раз.

В турнирной таблице Западной конференции столичный клуб поднялся на пятое место, набрав в 23 матчах 26 очков, "Динамо" занимает последнее, 12-е место, имея в активе 16 очков в 22 матчах. В следующем матче "Спартак" примет на своей арене хельсинкский "Йокерит" 29 октября, "Динамо" в этот же день дома сыграет с пекинским "Куньлунем".

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс21151010470-3933
2Авангард22111122557-4630
3Барыс21111103545-3629
4Салават Юлаев22102130650-4429
5Сибирь20111022445-3728
6Адмирал2173210844-4725
7Металлург Мг2371132951-5523
8Нефтехимик23622121047-5223
9Куньлунь22712021049-5522
10Автомобилист2163102948-5522
11Амур22801031035-4321
12Трактор25720111439-5920
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА22151201374-3037
2Динамо Мск22111021759-5027
3Витязь22101312553-4131
4СКА2392022854-4926
5Спартак2381213857-5926
6Торпедо23741101062-6125
7Йокерит2073103656-5325
8Локомотив21721001151-5720
9Северсталь22413031147-6019
10Сочи22510141143-5917
11Динамо Мн21420321050-6317
12Динамо Р22530001437-7316

 

Реклама на ТАСС
Футбол в России
"Краснодар" в третий раз подряд сыграл вничью с "Оренбургом" в РПЛ
Встреча завершилась со счетом 1:1
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС