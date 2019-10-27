"Спартак" одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв рижское "Динамо"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 3:2 обыграл рижское "Динамо" в домашнем матче регулярого чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч, который прошел на МСК "ЦСКА-Арена", посетил 9181 человек.
В составе победителей заброшенными шайбами в матче отметились Александр Хохлачев (3-я минута), Илья Зубов (17) и Ансель Галимов (22), у гостей отличились Виталий Павлов (53) и Робертс Липсбергс (54).
"Спартак" одержал четвертую победу в лиге подряд, "Динамо" в последних пяти играх одержало три победы и потерпело два поражения. В этом сезоне команды встретились трижды, "Спартак" победил во второй раз.
В турнирной таблице Западной конференции столичный клуб поднялся на пятое место, набрав в 23 матчах 26 очков, "Динамо" занимает последнее, 12-е место, имея в активе 16 очков в 22 матчах. В следующем матче "Спартак" примет на своей арене хельсинкский "Йокерит" 29 октября, "Динамо" в этот же день дома сыграет с пекинским "Куньлунем".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|21
|15
|1
|0
|1
|0
|4
|70-39
|33
|2
|Авангард
|22
|11
|1
|1
|2
|2
|5
|57-46
|30
|3
|Барыс
|21
|11
|1
|1
|0
|3
|5
|45-36
|29
|4
|Салават Юлаев
|22
|10
|2
|1
|3
|0
|6
|50-44
|29
|5
|Сибирь
|20
|11
|1
|0
|2
|2
|4
|45-37
|28
|6
|Адмирал
|21
|7
|3
|2
|1
|0
|8
|44-47
|25
|7
|Металлург Мг
|23
|7
|1
|1
|3
|2
|9
|51-55
|23
|8
|Нефтехимик
|23
|6
|2
|2
|1
|2
|10
|47-52
|23
|9
|Куньлунь
|22
|7
|1
|2
|0
|2
|10
|49-55
|22
|10
|Автомобилист
|21
|6
|3
|1
|0
|2
|9
|48-55
|22
|11
|Амур
|22
|8
|0
|1
|0
|3
|10
|35-43
|21
|12
|Трактор
|25
|7
|2
|0
|1
|1
|14
|39-59
|20
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|22
|15
|1
|2
|0
|1
|3
|74-30
|37
|2
|Динамо Мск
|22
|11
|1
|0
|2
|1
|7
|59-50
|27
|3
|Витязь
|22
|10
|1
|3
|1
|2
|5
|53-41
|31
|4
|СКА
|23
|9
|2
|0
|2
|2
|8
|54-49
|26
|5
|Спартак
|23
|8
|1
|2
|1
|3
|8
|57-59
|26
|6
|Торпедо
|23
|7
|4
|1
|1
|0
|10
|62-61
|25
|7
|Йокерит
|20
|7
|3
|1
|0
|3
|6
|56-53
|25
|8
|Локомотив
|21
|7
|2
|1
|0
|0
|11
|51-57
|20
|9
|Северсталь
|22
|4
|1
|3
|0
|3
|11
|47-60
|19
|10
|Сочи
|22
|5
|1
|0
|1
|4
|11
|43-59
|17
|11
|Динамо Мн
|21
|4
|2
|0
|3
|2
|10
|50-63
|17
|12
|Динамо Р
|22
|5
|3
|0
|0
|0
|14
|37-73
|16