"Спартак" одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв рижское "Динамо"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 3:2 обыграл рижское "Динамо" в домашнем матче регулярого чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч, который прошел на МСК "ЦСКА-Арена", посетил 9181 человек.

В составе победителей заброшенными шайбами в матче отметились Александр Хохлачев (3-я минута), Илья Зубов (17) и Ансель Галимов (22), у гостей отличились Виталий Павлов (53) и Робертс Липсбергс (54).

"Спартак" одержал четвертую победу в лиге подряд, "Динамо" в последних пяти играх одержало три победы и потерпело два поражения. В этом сезоне команды встретились трижды, "Спартак" победил во второй раз.

В турнирной таблице Западной конференции столичный клуб поднялся на пятое место, набрав в 23 матчах 26 очков, "Динамо" занимает последнее, 12-е место, имея в активе 16 очков в 22 матчах. В следующем матче "Спартак" примет на своей арене хельсинкский "Йокерит" 29 октября, "Динамо" в этот же день дома сыграет с пекинским "Куньлунем".