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Футбол в России

Команда РГУОР победила "Кайрат" в финале футбольного турнира, посвященного 75-летию Победы

Белорусские спортсмены выиграли по пенальти

ТАСС, 27 октября. Команда белорусского РГУОР в серии пенальти переиграла казахстанский "Кайрат" в финальном матче футбольного турнира "Евразия" среди юношеских команд (игроки не старше 2003 года рождения) из городов-героев, городов воинской славы России, стран СНГ, Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества. Турнир, который проходил в Москве, посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Основное время финального матча завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти точнее оказались белорусские футболисты со счетом 5:3. Бронзовыми призерами турнира стали "Орзу" (Таджикистан) и "Бунёдкор" (Узбекистан).

РГУОР был награжден кубком, посвященным 100-летию Михаила Калашникова (10 ноября исполнится 100 лет со дня его рождения).

Московские команды ФШМ, "Торпедо", "Строгино", а также волгоградский "Ротор", петербургский "Ленинградец", "Ростов", смоленский СКА, тульский "Арсенал" и команда ГБУ СШ Кронштадтского района Санкт-Петербурга не сумели преодолеть групповой этап.

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Российский футбол
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