Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики "Формулы-1"

ТАСС, 27 октября. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики - 18-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Второе место занял немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель, третьим стал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас. Россиянин Даниил Квят из "Торо Россо" финишировал девятым. Партнер россиянина по команде француз Пьер Гасли стал 10-м.

В ходе гонки с дистанции сошел британский гонщик команды "Макларен" Ландо Норриc и финн Кими Райкконен из "Альфа Ромео".

Хэмилтон во второй раз победил на этапе, ранее он выиграл гонку в 2016 году. Следующий этап пройдет в США с 31 октября по 3 ноября.