Тайгер Вудс выиграл 82-й турнир PGA Tour и повторил рекорд, державшийся 54 года

ТАСС, 28 октября. Американский гольфист Тайгер Вудс одержал победу в Zozo Championship - первом официальном турнире серии PGA Tour в Японии. Вудс стал вторым гольфистом в истории, сумевшим выиграть 82 турнира PGA Tour, повторив достижение Сэма Снида.
Сэм Снид выступал с 1934 по 1987 год, он выиграл 82 турнира PGA Tour, на его счету также семь побед на "мэйджорах" (турниры Большого шлема). Свой 82-й турнир PGA Tour он выиграл в 1965-м, Снид умер в 2002 году в возрасте 89 лет.
Вудс выступает в туре с 1996 года, в свой дебютный год он выиграл два турнира. Победа в Японии стала для Вудса 82-й в карьере. Третье место по количеству побед в туре занимает достижение Джека Никлауса (выступал с 1957 по 2005 год) - 73 победы на турнирах PGA Tour. Из действующих игроков ближайшим преследователем Вудса является 49-летний Филип Микельсон, на счету которого 44 победы (9-е место в истории) на турнирах PGA Tour.
На счету 43-летнего Вудса 15 побед на турнирах Большого шлема. По их количеству его опережает только Никлаус, на счету которого 18 титулов.
В последние годы Вудс перенес несколько операций на позвоночнике, а также имел проблемы со злоупотреблением запрещенных веществ. После очередной операции он почти полностью пропустил сезон-2017. В сентябре 2018 года он одержал первую победу на турнире в PGA-туре, а в апреле 2019 года гольфист победил на турнире "Мастерс" в Огасте впервые за десять лет. В августе 2019-го Вудс перенес операцию на левом колене.
The first to win a PGA TOUR event in Japan.— PGA TOUR (@PGATOUR) October 28, 2019
The second to reach 82 wins. @TigerWoods makes history at the @ZOZOCHAMP. pic.twitter.com/gW0yEI5b1g