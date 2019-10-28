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Летние олимпийские виды спорта

Тайгер Вудс выиграл 82-й турнир PGA Tour и повторил рекорд, державшийся 54 года

43-летний Тайгер Вудс стал победителем Zozo Championship, который прошел в Японии
Тайгер Вудс AP Photo/Lee Jin-man
Описание
Тайгер Вудс
© AP Photo/Lee Jin-man

ТАСС, 28 октября. Американский гольфист Тайгер Вудс одержал победу в Zozo Championship - первом официальном турнире серии PGA Tour в Японии. Вудс стал вторым гольфистом в истории, сумевшим выиграть 82 турнира PGA Tour, повторив достижение Сэма Снида.

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Сэм Снид выступал с 1934 по 1987 год, он выиграл 82 турнира PGA Tour, на его счету также семь побед на "мэйджорах" (турниры Большого шлема). Свой 82-й турнир PGA Tour он выиграл в 1965-м, Снид умер в 2002 году в возрасте 89 лет.

Вудс выступает в туре с 1996 года, в свой дебютный год он выиграл два турнира. Победа в Японии стала для Вудса 82-й в карьере. Третье место по количеству побед в туре занимает достижение Джека Никлауса (выступал с 1957 по 2005 год) - 73 победы на турнирах PGA Tour. Из действующих игроков ближайшим преследователем Вудса является 49-летний Филип Микельсон, на счету которого 44 победы (9-е место в истории) на турнирах PGA Tour.

На счету 43-летнего Вудса 15 побед на турнирах Большого шлема. По их количеству его опережает только Никлаус, на счету которого 18 титулов.

В последние годы Вудс перенес несколько операций на позвоночнике, а также имел проблемы со злоупотреблением запрещенных веществ. После очередной операции он почти полностью пропустил сезон-2017. В сентябре 2018 года он одержал первую победу на турнире в PGA-туре, а в апреле 2019 года гольфист победил на турнире "Мастерс" в Огасте впервые за десять лет. В августе 2019-го Вудс перенес операцию на левом колене.

 

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