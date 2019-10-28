"Бостон" победил "Рейнджерс" в матче НХЛ. Пастрняк отдал пять голевых передач

В составе "Бостона" три шайбы забросил Патрис Бержерон (21, 52, 60-я минуты), дважды отличился Брэд Маршанд (22, 33), еще по голу забили Чарли Койл (30) и Здено Хара (41). У "Рейнджерс" отличились Майкл Хэйли (11), Павел Бучневич (49), которому ассистировал Артемий Панарин, Крис Крайдер (59) и Брэйди Шей (59).

34-летний Бержерон в пятый раз в карьере забросил три шайбы в одном матче. Предыдущий хет-трик канадец оформил чуть более года назад, когда 8 октября 2018 забросил три шайбы в домашнем матче с "Оттавой" (6:3).

Лучшим игроком встречи был признан нападающий "Бостона" Маршанд, на счету которого две шайбы и три голевые передачи. Второй звездой стал чешский форвард "Бостона" Давид Пастрняк, отдавший пять голевых передач. В предыдущий раз два игрока "Бостона" набирали по пять очков в одной игре почти 18 лет назад, когда 28 декабря 2001 года "Бостон" в гостях победил "Флориду" со счетом 7:1 и по пять очков за результативность набрали Джо Торнтон (0+5) и Глен Мюррей (2+3). Кроме того, Пастрняк стал 10-м игроком в истории клуба, отдавшим не менее пяти голевых передач в одной встрече.

Российский нападающий "Рейнджерс" Бучневич провел на площадке 19 минут 36 секунд, успев нанести два броска, забить гол, и отдать результативную передачу. Всего на счету 24-летнего форварда теперь 8 очков по системе "гол +пас" (2+6) в девяти матчах сезона. Россиянин Артемий Панарин сыграл в матче 22 минуты и 40 секунд, отметившись двумя голевыми передачами и двумя бросками по воротам соперника. В девяти матчах чемпионата Панарин набрал 9 очков (5+4).

"Рейнджерс" занимают 13-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 7 очков после девяти игр. "Бостон" идет третьим, набрав в 11 матчах 18 очков. В следующем матче "Рейнджерс" 29 октября на своей площадке примут клуб "Тампа-Бэй", а "Бостон" в этот же вечер дома встретится с "Сан-Хосе".