Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

"Бостон" победил "Рейнджерс" в матче НХЛ. Пастрняк отдал пять голевых передач

"Бостон" выиграл со счетом 7:4, по пять очков за результативность набрали Давид Пастрняк и Брэд Маршанд
Описание
© AP Photo/Charles Krupa

ТАСС, 28 октября. "Бостон" обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 7:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На эту тему

В составе "Бостона" три шайбы забросил Патрис Бержерон (21, 52, 60-я минуты), дважды отличился Брэд Маршанд (22, 33), еще по голу забили Чарли Койл (30) и Здено Хара (41). У "Рейнджерс" отличились Майкл Хэйли (11), Павел Бучневич (49), которому ассистировал Артемий Панарин, Крис Крайдер (59) и Брэйди Шей (59).

34-летний Бержерон в пятый раз в карьере забросил три шайбы в одном матче. Предыдущий хет-трик канадец оформил чуть более года назад, когда 8 октября 2018 забросил три шайбы в домашнем матче с "Оттавой" (6:3).

Лучшим игроком встречи был признан нападающий "Бостона" Маршанд, на счету которого две шайбы и три голевые передачи. Второй звездой стал чешский форвард "Бостона" Давид Пастрняк, отдавший пять голевых передач. В предыдущий раз два игрока "Бостона" набирали по пять очков в одной игре почти 18 лет назад, когда 28 декабря 2001 года "Бостон" в гостях победил "Флориду" со счетом 7:1 и по пять очков за результативность набрали Джо Торнтон (0+5) и Глен Мюррей (2+3). Кроме того, Пастрняк стал 10-м игроком в истории клуба, отдавшим не менее пяти голевых передач в одной встрече.

Российский нападающий "Рейнджерс" Бучневич провел на площадке 19 минут 36 секунд, успев нанести два броска, забить гол, и отдать результативную передачу. Всего на счету 24-летнего форварда теперь 8 очков по системе "гол +пас" (2+6) в девяти матчах сезона. Россиянин Артемий Панарин сыграл в матче 22 минуты и 40 секунд, отметившись двумя голевыми передачами и двумя бросками по воротам соперника. В девяти матчах чемпионата Панарин набрал 9 очков (5+4).

"Рейнджерс" занимают 13-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 7 очков после девяти игр. "Бостон" идет третьим, набрав в 11 матчах 18 очков. В следующем матче "Рейнджерс" 29 октября на своей площадке примут клуб "Тампа-Бэй", а "Бостон" в этот же вечер дома встретится с "Сан-Хосе".

Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Тайгер Вудс выиграл 82-й турнир PGA Tour и повторил рекорд, державшийся 54 года
43-летний Тайгер Вудс стал победителем Zozo Championship, который прошел в Японии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС