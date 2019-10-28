Футболист "Манчестер Юнайтед" Погба не сыграет за команду до начала декабря

ТАСС, 28 октября. Французский полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не примет участия в матчах команды до начала декабря. Об этом сообщил главный тренер манкунианцев Уле Гуннар Сульшер, комментарий которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Guardian.

26-летний футболист получил травму лодыжки во встрече чемпионата Англии против "Саутгемптона" (1:1), который прошел 31 августа.

"Я не думаю, что мы увидим его до декабря, он будет отсутствовать еще некоторое время. Ему нужно время, чтобы полностью восстановиться, поэтому я не думаю, что он вернется раньше. Вы точно не увидите его до игры с "Шеффилдом", мы не хотим форсировать восстановление", - сказал Сульшер.

Матч против "Шеффилда" пройдет 24 ноября. Ближайшую игру клуб проведет 2 ноября против "Борнмута". В турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место, набрав 13 очков после 10 матчей.

Погба перешел в "Манчестер Юнайтед" из итальянского "Ювентуса" в 2016 году. В нынешнем сезоне он провел шесть встреч за клуб, отдав в них две результативные передачи. Всего за команду он сыграл в 148 матчах, забив в них 31 гол и отдав 31 передачу.