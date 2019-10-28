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Футбол в Англии

Футболист "Манчестер Юнайтед" Погба не сыграет за команду до начала декабря

Игрок восстанавливается после травмы лодыжки, которую он получил еще 31 августа

ТАСС, 28 октября. Французский полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не примет участия в матчах команды до начала декабря. Об этом сообщил главный тренер манкунианцев Уле Гуннар Сульшер, комментарий которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Guardian.

26-летний футболист получил травму лодыжки во встрече чемпионата Англии против "Саутгемптона" (1:1), который прошел 31 августа.

"Я не думаю, что мы увидим его до декабря, он будет отсутствовать еще некоторое время. Ему нужно время, чтобы полностью восстановиться, поэтому я не думаю, что он вернется раньше. Вы точно не увидите его до игры с "Шеффилдом", мы не хотим форсировать восстановление", - сказал Сульшер.

Матч против "Шеффилда" пройдет 24 ноября. Ближайшую игру клуб проведет 2 ноября против "Борнмута". В турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место, набрав 13 очков после 10 матчей.
Погба перешел в "Манчестер Юнайтед" из итальянского "Ювентуса" в 2016 году. В нынешнем сезоне он провел шесть встреч за клуб, отдав в них две результативные передачи. Всего за команду он сыграл в 148 матчах, забив в них 31 гол и отдав 31 передачу.

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