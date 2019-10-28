Матчи Кубка мира по регби в России могут пройти на аренах ЧМ-2018

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. В случае проведения Кубка мира по регби в России матчи турнира могут пройти на аренах чемпионата мира по футболу. Об этом ТАСС заявил председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев.

Федерация регби России планирует подать заявку на проведение Кубка мира 2027 года.

"Сейчас вопрос прорабатывается в администрации президента и правительстве, - сказал Артемьев. - Когда мы получим одобрение властей, сможем подать официальную заявку. Она будет подаваться в 2020-2021 годах, к этому моменту мы уже сможем ответить на все вопросы. Но то, что Россия может проводить подобные соревнования на самом высоком уровне, - не вызывает никаких сомнений".

"Может использоваться та же инфраструктура, которая была на чемпионате мира по футболу", - добавил собеседник агентства, отметив, что подобный формат проведения позволит понизить затраты на проведение турнира.

Чемпионат мира по футболу в России прошел с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи проходили в Москве, Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.