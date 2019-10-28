Кузьменко вызван в олимпийскую сборную России по хоккею на Кубок Германии

ТАСС, 28 октября. Тренерский штаб олимпийской сборной России (ближайшей резерв основной команды) дополнительно вызвал нападающего петербургского СКА Андрея Кузьменко для участия в Кубке Германии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Тренерский штаб огласил состав команды 25 октября. После вызова Кузьменко в него входят 27 игроков.

Кубок Германии пройдет в немецком Крефельде с 7 по 10 ноября. Российская команда 7 ноября встретится с командой Германии (начало встречи в 21:45 мск), 9 ноября - со сборной Словакии (18:30) и 10 ноября - с командой Швейцарии (13:00). Турнир является ежегодным, российская команда победила в двух последних розыгрышах.