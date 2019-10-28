Клуб КХЛ "Куньлунь" подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли Смитом-Пелли

ТАСС, 28 октября. Пекинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) заключил контракт с канадским нападающим Деванте Смитом-Пелли. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Отмечается, что двустороннее соглашение рассчитано на один год.

Смит-Пелли был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010 года "Анахаймом" под общим 42-м номером. Также в НХЛ он выступал за "Монреаль", "Нью-Джерси" и "Вашингтон", в составе которого вместе с россиянами Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году. Всего в НХЛ он провел 396 матчей, в которых набрал 101 очко (44 гола + 57 результативных передач).

"Куньлунь" в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ занимает девятое место, набрав в 22 матчах 22 очка.