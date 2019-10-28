Арбитр Мешков получил отрицательную оценку за работу на матче РПЛ "Рубин" - "Урал"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Главному арбитру встречи 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским "Рубином" и екатеринбургским "Уралом" Виталию Мешкову поставлена отрицательная оценка за работу, так как он не показал вторую желтую карточку защитнику казанцев Артему Фидлеру. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

На 81-й минуте Фидлер наступил шипами на ногу нападающему "Рубина" Хвиче Кварацхелии, но арбитр не показал игроку вторую желтую карточку в матче и не удалил его с поля.

"Арбитру снижена оценка за этот эпизод, он допустил ключевую ошибку, Виталий должен был показать вторую желтую карточку. В результате этого у него будет отрицательная оценка", - сказал Егоров.

После 14 матчей "Рубин" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками, "Урал" идет шестым, имея в активе 18 очков.