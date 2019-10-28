Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Арбитр Мешков получил отрицательную оценку за работу на матче РПЛ "Рубин" - "Урал"

Судья не показал вторую желтую карточку игроку казанцев Артему Фидлеру

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Главному арбитру встречи 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским "Рубином" и екатеринбургским "Уралом" Виталию Мешкову поставлена отрицательная оценка за работу, так как он не показал вторую желтую карточку защитнику казанцев Артему Фидлеру. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

На 81-й минуте Фидлер наступил шипами на ногу нападающему "Рубина" Хвиче Кварацхелии, но арбитр не показал игроку вторую желтую карточку в матче и не удалил его с поля.

"Арбитру снижена оценка за этот эпизод, он допустил ключевую ошибку, Виталий должен был показать вторую желтую карточку. В результате этого у него будет отрицательная оценка", - сказал Егоров.

После 14 матчей "Рубин" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками, "Урал" идет шестым, имея в активе 18 очков.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Тренеры ФК "Зенит" не будут предоставлять отдых лидерам в матче против "Томи"
Кубковая встреча между командами пройдет 30 октября в Санкт-Петербурге
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС