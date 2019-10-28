Комитет РФС по этике не применит санкции к Слуцкому за высказывания в адрес "Ротора"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Комитет Российского футбольного союза (РФС) по этике не сможет применить санкции в отношении главного тренера голландского "Витесса" Леонида Слуцкого за высказывания в адрес волгоградского "Ротора". Об этом журналистам сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

В выпуске видеоблога бывшего футболиста Евгения Савина, посвященного "Ротору", Слуцкий оскорбительно высказался о руководителях волгоградского клуба. Специалист имеет свою футбольную академию в Волгограде.

"Мы изучили обращение председателя общественного совета при комитете физической культуры и спорта Волгоградской области Стеллы Вартанян, в котором она просит рассмотреть высказывания Леонида Слуцкого в адрес футбольного клуба "Ротор", - сообщил Мельников. - Сейчас Слуцкий - тренер нидерландского клуба "Витесс", не является субъектом российского футбола, поэтому никаких санкций комитет по этике к нему применить не может".

"При этом мы считаем, что такие эмоциональные и оценочные высказывания вряд ли пойдут на пользу нашему футболу, его репутации, проектам Волгоградской области, в которых заинтересованы и регион, и Леонид Слуцкий. РФС готов быть медиатором взаимоотношений инвесторов и регионального руководства, важно объединять усилия для развития этого вида спорта", - заключил Мельников.

В чемпионате Нидерландов "Витесс" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 23 очка после 11 матчей.