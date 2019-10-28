Определен состав сборной России по прыжкам на батуте на предолимпийский чемпионат мира

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по прыжкам на батуте определился с составом на чемпионат мира. Имена спортсменов ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации прыжков на батуте России.

Турнир пройдет с 28 ноября по 1 декабря в Токио. В 2020 году японская столица примет Олимпийские игры 2020 года, где будут разыграны два комплекта наград - среди мужчин и среди женщин. На чемпионате мира спортсмены, помимо наград, будут бороться за олимпийские лицензии для команды.

На чемпионате мира Россию будут представлять Вера Белянкина, Сусана Кочесок, Ирина Кундиус, Яна Павлова, Михаил Мельник, Никита Федоренко, Дмитрий Ушаков, Андрей Юдин.

В синхронных прыжках: Ирина Кундиус и Яна Павлова, Сусана Кочесок и Анна Корнетская, Никита Федоренко и Андрей Юдин, Михаил Мельник и Сергей Азарян.

В дисциплине акробатическая дорожка выступят Элина Степанова, Елена Краснокуцкая, Ирина Силичева, Виктория Даниленко, Максим Рябиков, Максим Шлякин, Александр Лисицын, Вадим Афанасьев.

В дисциплине двойной мини-трамп: Галина Бегим, Алина Христенко, Александра Бонарцева, Полина Троянова, Андрей Гладеньков, Василий Макарский, Александр Одинцов, Михаил Заломин.