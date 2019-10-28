Руководитель Федерации плавания Австралии заявила, что FINA признает рекорд Атертон

ТАСС, 28 октября. Руководитель Федерации плавания Австралии Леа Расселл подтвердила, что Международная федерация плавания (FINA) признает рекорд Минны Атертон. Об этом сообщает журнал Swimming World Magazine.

В воскресенье 19-летняя спортсменка преодолела дистанцию 100 м на спине за 54,89 секунды на турнире под эгидой International Swimming League (ISL) в Будапеште и стала первой спортсменкой, сумевшей выплыть из 55 секунд в на стометровке в 25-метровом бассейне. Действующий мировой рекорд был установлен в декабре 2014 венгеркой Катинкой Хоссу (55,03) на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.

"FINA ратифицирует рекорд Атертон, никаких проблем с этим не будет", - заявила Расселл. "Да, рекорд будет признан, все правила FINA были соблюдены", - сказал главный тренер сборной Австралии Якко Верхарен.

Отмечается, что Расселл поддерживает австралийских атлетов, выступающих на соревнованиях ISL. FINA не признает соревнования, проводимые под эгидой ISL, которые проходят в одно время с этапами Кубка мира, организуемым FINA.

Атертон станет первой австралийской спортсменкой, установившей рекорд на дистанции 100 м на спине на короткой воде. Австралийка является чемпионкой мира в комбинированной смешанной эстафете 4 по 100 м, а также двукратным серебряным призером мирового первенства (100 м спина, комбинированная эстафета 4 по 100 м), все медали спортсменка завоевала в южнокорейском Кванджу в июле. Также Атертон является трехкратным бронзовым призером чемпионата мира по плаванию на короткой воде и трехкратной победительницей юниорского чемпионата мира.