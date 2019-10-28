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Летние олимпийские виды спорта

Руководитель Федерации плавания Австралии заявила, что FINA признает рекорд Атертон

19-летняя спортсменка стала первой пловчихой, преодолевшей 100 м на спине менее чем за 55 секунд
Минна Атертон Marco Alpozzi/LaPresse via AP Images
Описание
Минна Атертон
© Marco Alpozzi/LaPresse via AP Images

ТАСС, 28 октября. Руководитель Федерации плавания Австралии Леа Расселл подтвердила, что Международная федерация плавания (FINA) признает рекорд Минны Атертон. Об этом сообщает журнал Swimming World Magazine.

В воскресенье 19-летняя спортсменка преодолела дистанцию 100 м на спине за 54,89 секунды на турнире под эгидой International Swimming League (ISL) в Будапеште и стала первой спортсменкой, сумевшей выплыть из 55 секунд в на стометровке в 25-метровом бассейне. Действующий мировой рекорд был установлен в декабре 2014 венгеркой Катинкой Хоссу (55,03) на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.

"FINA ратифицирует рекорд Атертон, никаких проблем с этим не будет", - заявила Расселл. "Да, рекорд будет признан, все правила FINA были соблюдены", - сказал главный тренер сборной Австралии Якко Верхарен.

Отмечается, что Расселл поддерживает австралийских атлетов, выступающих на соревнованиях ISL. FINA не признает соревнования, проводимые под эгидой ISL, которые проходят в одно время с этапами Кубка мира, организуемым FINA.

Атертон станет первой австралийской спортсменкой, установившей рекорд на дистанции 100 м на спине на короткой воде. Австралийка является чемпионкой мира в комбинированной смешанной эстафете 4 по 100 м, а также двукратным серебряным призером мирового первенства (100 м спина, комбинированная эстафета 4 по 100 м), все медали спортсменка завоевала в южнокорейском Кванджу в июле. Также Атертон является трехкратным бронзовым призером чемпионата мира по плаванию на короткой воде и трехкратной победительницей юниорского чемпионата мира.

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