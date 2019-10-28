СМИ: несколько английских клубов заинтересованы в переходе футболиста "Спартака" Крала

ТАСС, 28 октября. Чешский полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал заинтересовал три клуба, выступающих в чемпионате Англии по футболу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Clubcall.

По информации издания, одним из этих клубов является "Эвертон", остальные команды остаются неизвестными. Также сообщается, что скауты заинтересованных сторон присутствовали на воскресном матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Локомотивом" и "Спартаком", в котором красно-белые взяли верх (3:0).

Крал перешел в столичный клуб в сентябре за €12 млн из пражской "Славии", подписав пятилетний контракт. По словам источника, 21-летний полузащитник, сыгравший в текущем сезоне за "Славию" и "Спартак", не сможет покинуть московский клуб в ближайшее зимнее трансферное окно. В составе "Спартака" чех провел семь матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

"Спартак" после 14 туров занимает седьмую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 18 очков. Следующий матч столичный клуб проведет 4 ноября дома против тульского "Арсенала".