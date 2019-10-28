Около стадиона ФК "Спартак" произошло возгорание, инфраструктуре клуба ничего не угрожает

ТАСС, 28 октября. Возгорание сухой травы произошло около стадиона московского футбольного клуба "Спартак", инфраструктуре клуба ничего не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

"Спартак" примет "Ростов" в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России 31 октября. Московский клуб также дома сыграет с тульским "Арсеналом" в матче 15-го тура РПЛ 4 ноября.

"Возгорание сухой травы произошло рядом с берегом Москвы-реки вдалеке от стадиона "Открытие-Арена" и тренировочной базы "Спартака" в Тушине, - говорится в заявлении пресс-службы. - По предварительным данным причиной возгорания стал оставленный непогашенным костер. Клубным объектам инфраструктуры в настоящий момент ничего не угрожает. На месте работают пожарные расчеты".

В воскресенье московский клуб в гостях разгромил столичный "Локомотив" со счетом 3:0. В турнирной таблице РПЛ "Спартак" занимает седьмое место, набрав 18 очков в 14 турах.