Халеп победила Андрееску в первом туре Итогового турнира WTA

ТАСС, 28 октября. Румынская теннисистка Симона Халеп (пятая сеяная турнира) переиграла канадку Бьянку Андрееску (4) в матче первого тура пурпурной группы Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в китайском Шэньчжене.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 6:3 в пользу 28-летней румынки. Теннисистки впервые встречались между собой. Халеп в пятый раз в карьере участвует в Итоговом турнире WTA, 19-летняя Андрееску на нем дебютирует. В другой встрече группы украинка Элина Свитолина (8) обыграла чешку Каролину Плишкову (2).

Во втором туре Андрееску встретится с Плишковой, Халеп со Свитолиной. Матчи пройдут 30 октября.

В красной группе выступают австралийка Эшли Барти (1), японка Наоми Осака (3), чешка Петра Квитова (6) и швейцарка Белинда Бенчич (7). Теннисистки красной группы проведут свои вторые матчи на турнире во вторник (Барти сыграет с Осакой, Квитова встретится с Бенчич).

В предварительном раунде восемь участниц поделены на две группы по четыре человека в каждой, в которых по круговой системе будут определены по две полуфиналистки. Затем победительницы полуфиналов выявят обладательницу трофея.

Итоговый турнир проводится с 1972 года, наибольшее количество побед на счету американки Мартины Навратиловой (8). Единственной россиянкой, выигравшей турнир, стала Мария Шарапова (2004). Самыми успешными среди нынешних участниц являются Свитолина (2018) и Квитова (2011), по разу выигрывавшие Итоговый турнир. Соревнования завершатся 3 ноября, призовой фонд турнира составляет $14 млн.