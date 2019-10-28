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Летние неолимпийские виды спорта

Российские шахматистки сохранили лидерство после пятого тура командного чемпионата Европы

В мужской части соревнований россияне победили команду Армении

ТАСС, 28 октября. Женская сборная России переиграла команду Венгрии со счетом 3:1 в матче пятого тура командного чемпионата Европы по шахматам, который проходит в грузинском Батуми.

Александра Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с Хоанг Тхань Чанг, Валентина Гунина белыми оказалась сильнее Сидонии Вайды, Алина Кашлинская, которая в понедельник отмечает 26-й день рождения, черными сыграла вничью с Тицией Гарой. Соперница Ольги Гири Анита Гара не явилась по неизвестной причине, Гире была засчитана победа.

В турнирной таблице россиянки продолжают лидировать, одержав пять побед и набрав 10 очков. По 8 очков в активе у команд Грузии, Азербайджана и Сербии. В среду в шестом туре россиянки сыграют со сборной Азербайджана.

В мужской части соревнований россияне победили команду Армении со счетом 2,5:1,5. Даниил Дубов черными победил Армана Пашикяна, встречи Дмитрий Андрейкин (белые) - Левон Аронян, Никита Витюгов (черные) - Габриэль Саргиссян, Кирилл Алексеенко (белые) - Грант Мелкумян завершились вничью.

Мужская сборная России идет на втором месте с четырьмя победами и одной ничьей, набрав 9 очков. Лидирует команда Украины, которая также набрала 9 очков и по дополнительным показателям опережает россиян. По 8 очков в активе у сборных Словении и Германии. В среду россияне сыграют с украинцами.

Суммарный призовой фонд турнира для сборных составляет €36 тыс. Турнир проходит в один этап по швейцарской системе, контроль времени - 90 минут на 40 ходов + 30 минут на оставшуюся игру с добавлением 30 секунд на ход. Суммарно будет проведено девять туров, партии первых пяти пройдут с 24 по 28 октября, с шестого по девятый - с 30 октября по 2 ноября.

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Летние неолимпийские виды спорта
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