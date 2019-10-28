Первый канал покажет в прямом эфире соревнования фигуристок на этапе Гран-при в Китае

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Первый канал в прямом эфире покажет произвольные программы в соревнованиях в одиночном женском катании и танцах на льду на этапе Гран-при в китайском Чунцине. Об этом ТАСС сообщили в дирекции общественных связей канала.

Третий этап Гран-при пройдет в Чунцине с 8 по 10 ноября. Среди россиянок в Китае выступят действующая чемпионка Европы Софья Самодурова, а также Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова. В соревнованиях среди танцевальных пар Россию представят Софья Евдокимова и Егор Базин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.

Прямой эфир соревнований 9 ноября начнется в 10:15 мск.