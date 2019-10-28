СКА прервал рекордную серию поражений в КХЛ, обыграв "Северсталь"

ТАСС, 28 октября. Петербургский СКА по буллитам победил череповецкую "Северсталь" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
У СКА шайбу забросил Йоонас Кемппайнен (39-я минута), в составе "Северстали" отличился Егор Морозов (55). Победный буллит реализовал Владимир Ткачев.
Петербургский клуб прервал свою антирекордную пятиматчевую серию поражений в КХЛ, "Северсталь" проигрывает в пяти матчах кряду. Кемппайнен впервые отличился за СКА, финский нападающий провел свой 20-й матч за клуб. Шведский голкипер СКА Магнус Хелльберг сыграл 100-й матч в КХЛ и одержал 50-ю победу. Для петербургского клуба эта победа над "Северсталью" стала 24-й кряду - клуб из Череповца не может выиграть у СКА с 18 ноября 2012 года, тогда череповчане победили со счетом 4:3 Б.
СКА находится на втором месте турнирной таблицы Западной конференции КХЛ, набрав 28 очков в 24 матчах. "Северсталь" имеет в активе 20 очков в 23 играх и занимает девятую строчку в Западной конференции. В следующем матче СКА в гостях сыграет с подольским "Витязем" в среду, "Северсталь" на выезде сыграет со столичным "Спартаком" в четверг.
В другом матче дня нижнекамский "Нефтехимик" переиграл владивостокский "Адмирал" со счетом 4:3, несмотря на отставание к середине встречи с разницей в три шайбы. Вторую и третью шайбы нижнекамцы забросили с разницей в 20 секунд в начале третьего периода. "Нефтехимик" одержал шестую победу подряд и побил собственный рекорд по числу побед подряд в КХЛ. Команды встретились во второй раз в текущем сезоне, в первом матче, который прошел во Владивостоке 7 октября, сильнее оказались хозяева (2:0).
Казанский "Ак Барс" на своем льду оказался сильнее хабаровского "Амура" (3:1). Хабаровский клуб уступил в Казани в девятый раз подряд, в последний раз "Амур" победил "Ак Барс" в гостях 26 ноября 2013 года (2:1). "Амур" не может победить "Ак Барс" в последних пяти матчах КХЛ, последняя победа была одержана в Хабаровске 7 марта 2018 года (4:1).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|22
|15
|1
|2
|0
|1
|3
|74-30
|37
|2
|СКА
|24
|9
|2
|1
|2
|2
|8
|56-50
|28
|3
|Витязь
|22
|10
|1
|3
|1
|2
|5
|53-41
|31
|4
|Динамо Мск
|22
|11
|1
|0
|2
|1
|7
|59-50
|27
|5
|Спартак
|23
|8
|1
|2
|1
|3
|8
|57-59
|26
|6
|Торпедо
|23
|7
|4
|1
|1
|0
|10
|62-61
|25
|7
|Йокерит
|20
|7
|3
|1
|0
|3
|6
|56-53
|25
|8
|Локомотив
|21
|7
|2
|1
|0
|0
|11
|51-57
|20
|9
|Северсталь
|23
|4
|1
|3
|1
|3
|11
|48-62
|20
|10
|Сочи
|22
|5
|1
|0
|1
|4
|11
|43-59
|17
|11
|Динамо Мн
|21
|4
|2
|0
|3
|2
|10
|50-63
|17
|12
|Динамо Р
|22
|5
|3
|0
|0
|0
|14
|37-73
|16
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|22
|16
|1
|0
|1
|0
|4
|73-40
|35
|2
|Авангард
|22
|11
|1
|1
|2
|2
|5
|57-46
|30
|3
|Барыс
|21
|11
|1
|1
|0
|3
|5
|45-36
|29
|4
|Салават Юлаев
|22
|10
|2
|1
|3
|0
|6
|50-44
|29
|5
|Сибирь
|20
|11
|1
|0
|2
|2
|4
|45-37
|28
|6
|Адмирал
|22
|7
|3
|2
|1
|0
|9
|47-51
|25
|7
|Нефтехимик
|24
|7
|2
|2
|1
|2
|10
|51-55
|25
|8
|Металлург Мг
|23
|7
|1
|1
|3
|2
|9
|51-55
|23
|9
|Куньлунь
|22
|7
|1
|2
|0
|2
|10
|49-55
|22
|10
|Автомобилист
|21
|6
|3
|1
|0
|2
|9
|48-55
|22
|11
|Амур
|23
|8
|0
|1
|0
|3
|11
|36-46
|21
|12
|Трактор
|25
|7
|2
|0
|1
|1
|14
|39-59
|20