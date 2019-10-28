СКА прервал рекордную серию поражений в КХЛ, обыграв "Северсталь"

ТАСС, 28 октября. Петербургский СКА по буллитам победил череповецкую "Северсталь" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У СКА шайбу забросил Йоонас Кемппайнен (39-я минута), в составе "Северстали" отличился Егор Морозов (55). Победный буллит реализовал Владимир Ткачев.

Петербургский клуб прервал свою антирекордную пятиматчевую серию поражений в КХЛ, "Северсталь" проигрывает в пяти матчах кряду. Кемппайнен впервые отличился за СКА, финский нападающий провел свой 20-й матч за клуб. Шведский голкипер СКА Магнус Хелльберг сыграл 100-й матч в КХЛ и одержал 50-ю победу. Для петербургского клуба эта победа над "Северсталью" стала 24-й кряду - клуб из Череповца не может выиграть у СКА с 18 ноября 2012 года, тогда череповчане победили со счетом 4:3 Б.

СКА находится на втором месте турнирной таблицы Западной конференции КХЛ, набрав 28 очков в 24 матчах. "Северсталь" имеет в активе 20 очков в 23 играх и занимает девятую строчку в Западной конференции. В следующем матче СКА в гостях сыграет с подольским "Витязем" в среду, "Северсталь" на выезде сыграет со столичным "Спартаком" в четверг.

В другом матче дня нижнекамский "Нефтехимик" переиграл владивостокский "Адмирал" со счетом 4:3, несмотря на отставание к середине встречи с разницей в три шайбы. Вторую и третью шайбы нижнекамцы забросили с разницей в 20 секунд в начале третьего периода. "Нефтехимик" одержал шестую победу подряд и побил собственный рекорд по числу побед подряд в КХЛ. Команды встретились во второй раз в текущем сезоне, в первом матче, который прошел во Владивостоке 7 октября, сильнее оказались хозяева (2:0).

Казанский "Ак Барс" на своем льду оказался сильнее хабаровского "Амура" (3:1). Хабаровский клуб уступил в Казани в девятый раз подряд, в последний раз "Амур" победил "Ак Барс" в гостях 26 ноября 2013 года (2:1). "Амур" не может победить "Ак Барс" в последних пяти матчах КХЛ, последняя победа была одержана в Хабаровске 7 марта 2018 года (4:1).