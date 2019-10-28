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Футбол в России

СМИ: "Зенит" заинтересован в приобретении футболиста "Ромы" Жуана Жезуса

Также защитником интересуются "Сампдория" и "Торино"

ТАСС, 28 октября. Российский футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) может приобрести бразильского защитника итальянской "Ромы" Жуана Жезуса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Calciomercato.

По информации источника, "Зенит" наряду с португальским "Порту" запрашивал у "Ромы" информацию по 28-летнему игроку. Также футболистом интересуются итальянские "Сампдория" и "Торино".

Жезус выступает за "Рому" с лета 2017 года, он провел за клуб 90 матчей, забил один мяч и сделал одну голевую передачу. В текущем сезоне игрок провел четыре матча во всех турнирах. До этого футболист играл за итальянский "Интер" и бразильский "Интернасьонал", вместе с которым стал победителем Кубка Либертадорес.

В составе сборной Бразилии Жезус провел четыре встречи (все были товарищескими матчами - прим. ТАСС), также он сыграл шесть матчей на Олимпийских играх 2012 года и завоевал вместе с командой серебряную медаль турнира. Жезус является чемпионом мира среди игроков не старше 20 лет (2011), и чемпионом Южной Америки в той же возрастной категории (2011).

В турнирной таблице "Зенит" идет на первом месте, имея в активе 32 очка после 14 встреч и опережая "Ростов" и "Локомотив" на три балла. В следующем туре "Зенит" дома сыграет с московским ЦСКА 2 ноября. Матч 1/8 финала Олимп - Кубка России между "Зенитом" и "Томью" состоится 30 октября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Начало игры - 20:00 мск.

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