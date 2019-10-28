Российский теннисист Рублев уступил Тсонга в матче первого круга турнира в Париже

ТАСС, 29 октября. Россиянин Андрей Рублев проиграл французу Жо-Вильфриду Тсонга в матче первого круга турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже. Призовой фонд соревнований составляет €5,2 млн.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 6:4 в пользу 34-летнего француза. Спортсмены встретились в третий раз, Тсонга одержал вторую победу. Во втором круге француз встретится с итальянцем Маттео Берреттини (10-й номер посева).

Также в турнире принимают участие россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов, которые вступят в борьбу со стадии второго круга. Медведев (4) встретится с французом Жереми Шарди, Хачанов (8) - с немцем Яном-Леннардом Штруффом. Оба матча пройдут во вторник.

Рублев занимает 22-е место в рейтинге ATP, на его счету две победы на турнирах под эгидой организации. 20 октября Рублев одержал победу на турнире "ВТБ Кубок Кремля", который прошел в Москве. Высшим достижением теннисиста на турнирах серии Большого шлема является выход в 1/4 финала на Открытом чемпионате США (2017).

Тсонга располагается на 35-й строчке в рейтинге ATP, он побеждал на 18 турнирах под эгидой ATP в карьере, в том числе в Париже в 2008 году. Лучшим результатом спортсмена на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Австралии (2008).

Турнир является заключительным, девятым "Мастерсом" в сезоне, он завершится 3 ноября, в прошлом году победу одержал Хачанов. Также на турнире побеждали россияне Марат Сафин (2000, 2002, 2004) и Николай Давыденко (2006).