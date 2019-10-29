Россия подала заявку на проведение элитного раунда отбора ЧМ-2020 по мини-футболу

ТАСС, 29 октября. Ассоциация мини-футбола России при поддержке Российского футбольного союза (РФС) подала заявку на проведение элитного раунда отборочного турнира чемпионата мира 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Помимо России, заявки на проведение подали Хорватия, Чехия, Португалия, Испания, Сербия и Украина. Хозяева элитных групп определятся по результатам жеребьевки, которая пройдет в швейцарском Ньоне 7 ноября, в случае одобрения заявки Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) матчи пройдут во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге.

По итогам основного раунда, который прошел с 23 по 26 октября, россияне заняли первое место в группе 7, одержав победы над командами Швеции (7:3) и Боснии и Герцеговины (4:2), а также сыграв вничью с хорватами (2:2). В элитном раунде 16 команд будут разделены на четыре группы, победители квартетов напрямую пробьются в финальную стадию турнира, команды, занявшие второе место, разыграют две оставшиеся путевки в стыковых матчах.

Проведение матчей элитного раунда запланировано с 28 января по 2 февраля, стыковые матчи пройдут 9 и 12 апреля. Финальная стадия чемпионата мира пройдет в Литве с 12 сентября по 4 октября.

Чемпионат мира по мини-футболу проходит раз в четыре года, на прошлом турнире россияне стали серебряными призерами, в финале уступив аргентинцам (4:5), которые впервые в истории выиграли турнир. Помимо этого сборная России один раз завоевала бронзовые награды мирового первенства (1996) и дважды становилась четвертой (2000, 2008).